Pokémon GO „Ein weiser Held“: Alle Belohnungen der Spezialforschung

Bedenkt, dass diese Forschung in der aktuellen Jahreszeit von Pokémon GO eure einzige Chance ist, Lapras mit diesem Accessoire zu erhalten. Wenn ihr Sammler von seltenen Pokémon seid, könnt ihr diese Gelegenheit nutzen. Es ist unklar, wann und über welche Wege diese besondere Form zurückkehren wird.

Was ist das für eine Forschung? Die Forschung findet ihr ab 10:00 Uhr am 13. April 2023. Sie startet gemeinsam mit dem gleichnamigen Event, das euch auch Boni auf Bonbons, EP und Lockmodule bringt.

In Pokémon GO läuft die Spezialforschung „Ein weiser Held“ und gibt euch eine Chance auf ein sehr seltenes Shiny Lapras. Wir zeigen euch alle Quests und Belohnungen der Forschung.

