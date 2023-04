Pokémon GO startet nächste Woche Lapras-Event mit einmaliger Shiny-Chance

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Event „Ein weiser Held“ mit Lapras. Während des Events habt ihr die Chance auf ein ziemlich seltenes Shiny.

Was ist das für ein Event? Bei diesem kurzen Event sollt ihr der Team-Leiterin Blanche helfen. Boni drehen sich um Erfahrungspunkte und XL-Bonbons. Dazu gibt es eine Spezialforschung, eine Befristete Forschung und veränderte Feldforschungen.

Ein besonderes Augenmerk werfen die Spieler auf die Shiny-Chance, die wohl so schnell nicht zurückkehren wird.

Ein weiser Held: Event mit Lapras – Start, Inhalte, Shiny

Wann läuft das Event? Das Event „Ein weiser Held“ startet am Donnerstag, dem 13. April, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Montag, den 17. April, um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Welche Boni gibt es?

Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge EP

Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr zwei garantierte XL-Bonbons (Auf Twitter spricht Niantic von einem garantierten XL-Bonbon, im Blogpost von zwei. Es ist noch unklar, welche Anzahl korrekt ist. Ihr erhaltet aber mindestens ein garantiertes XL-Bonbon pro Entwicklung)

Lockmodule, die ihr während des Events aktiviert, halten für drei Stunden

Diese Schleife trägt Lapras als Accessoire und wird dadurch so besonders

Seltenes Shiny bei Spezialforschung: Bei der Spezialforschung des Events sollt ihr Blanche helfen. Schließt ihr die Forschung erfolgreich ab, dann erhaltet ihr eine Begegnung mit Lapras, das ein Accessoire im Stil von Blanche trägt (eine Schleife am Kopf). Niantic schreibt „in dieser Jahreszeit ist das nur auf diese Weise möglich“. Und mit Glück erhaltet ihr ein schillerndes Exemplar.

Ihr habt also jetzt nur bei diesem Event in dieser Jahreszeit die Chance, ein Lapras mit einem Blanche-Accessoire als Shiny zu erhalten. Und jeder Spieler hat offenbar nur eine einzige Chance darauf. So könnte dieser Lapras-Stil schnell zu einem der seltensten Shinys werden. Das ist davon abhängig, wie hoch die Shiny-Chancen dann während des Events sind.

Weitere Forschungen: Neue Feldforschungen, die ihr während des Events erhaltet, drehen sich um das Entwickeln und Fangen von Pokémon. Belohnt werdet ihr dafür mit Sternenstaub und Entwicklungs-Items.

Dazu wird eine Befristete Forschung aktiviert werden, die euch mit einem Magnet-Lockmodul belohnt.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das Event?