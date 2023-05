Pokémon GO angeblich mit miesen Einnahmen – So äußert sich Niantic jetzt dazu

Laut eines Berichts soll Pokémon GO einbrechende Einnahmen im April verzeichnet haben. Nun reagierte Entwickler Niantic auf die Zahlen.

Das waren die Zahlen: Ein Bericht des Portals “mobilegamer.biz” wies darauf hin, dass Pokémon GO im April 2023 Einbußen bei den Einnahmen hinnehmen musste – so hohe, dass das Spiel angeblich den schwächsten Monat seit Februar 2018 hatte.

Nun hat sich ein Sprecher von Entwickler Niantic gegenüber dem Portal Eurogamer zu dem Thema geäußert. “Wir kommentieren in der Regel keine Schätzungen von Dritten zu unseren Einnahmen, da sie oft falsch sind, was hier der Fall ist”, so das Statement.

Niantic spricht von höherem Umsatz, als 2022

Das sagt Niantic: Tatsächlich sei der Umsatz im bisherigen Jahr 2023 im selben Zeitraum sogar höher, als im vergangenen Jahr, so Niantic. Die Aussage, dass der April ein schwächerer Monat gewesen sei, wird allerdings nicht explizit dementiert.

Gegenüber Eurogamer sagte Niantic allerdings, man würde sich nicht auf monatliche Trends fokussieren, “da diese aufgrund von großen Live-Events schwanken”.

Der ursprüngliche Bericht sorgte für Aufsehen, da er in Folge eines schwierigen Monats für Pokémon GO kam, in dem Änderungen an den Fern-Raids für viel Ärger in der Community sorgten. Einige Spieler hatten danach angekündigt, kein Geld mehr investieren zu wollen oder das Spiel sogar ganz beiseite zu legen.

Auch auf die Änderungen nimmt Niantic kurz Bezug: “Die Änderungen in diesem Jahr haben bereits zu einem Anstieg der In-Person-Raids geführt und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten aufregende neue Features einzuführen”, so das Statement.

Wie reagiert die Community? In den Subreddits zu Pokémon GO wird das Statement von Niantic bereits diskutiert. Dass Niantic hier so schnell reagierte, wundert einige, denn als Spieler sich offen gegen die Änderungen an den Fern-Raid-Pässen äußerten, kam keine Antwort von Niantic.

Das stimmt einige Spieler unzufrieden, die sich mehr Antworten vom Entwickler auf ihre Bedenken erhofft hatten, aber keine bekamen, während hier schnell reagiert wurde (via reddit).

“Ich bin mir sicher, dass es finanziell so gedreht werden kann, dass es in einem bestimmten Licht erscheint, unabhängig davon, ob es negativ oder positiv ist”, meint ein User (via reddit): “Interessant ist eher, dass sie das Bedürfnis hatten, darauf zu reagieren.”

“Also haben sie das hier gehört”, kommentiert ein anderer (via reddit).

Andere Spieler äußern in den Kommentaren schlicht ihren Frust über die Änderungen und das fehlende Feedback. Viele User wünschen sich weiterhin eine Rücknahme der Änderungen, oder eine Anpassung, doch nach aktuellem Stand gibt es keine Anzeichen, das etwas in der Art bevorsteht.

Die Diskussion rund um die Fern-Raid-Änderungen hält nun schon seit über einem Monat an. Die Hintergründe zum Ärger um die Fern-Raid-Pässe in Pokémon GO erfahrt ihr hier.