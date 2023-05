Nach kontroversen Raid-Änderungen: So stark sinken die Einnahmen von Pokémon GO

Pokémon GO hatte aufgrund der Raid-Änderungen mit dem April einen kritisch betrachteten Monat. Nun scheint sich das auch in den Einnahmen des Spiels niederzuschlagen.

Was ist in Pokémon GO los? Anfang April 2023 nahmen die Entwickler von Pokémon GO eine Änderung vor, mit der die Fern-Raid-Pässe teurer wurden. Die ermöglichen es, an Raids teilzunehmen, ohne direkt vor Ort zu sein.

Zudem wurde ein “5 pro Tag”-Limit für Fernraids eingeführt. Diese Entscheidungen sorgten bei vielen Spielern für Unverständnis und Ärger. So wurden unter anderem ein offener Brief an Niantic und eine Petition verfasst, mit dem Ziel, dass die Änderungen wieder zurückgenommen werden.

Bislang gibt es allerdings noch keine Zeichen hinsichtlich einer erneuten Anpassung. Dennoch scheint die Situation Auswirkungen zu haben – nämlich auf die Einnahmen des Spiels.

Das sind die Zahlen: Das Portal “mobilegamer.biz” stellt monatlich eine Liste der umsatzstärksten Mobile-Games auf. Im April findet sich Pokémon GO dort nun auf Platz 12, nachdem es zuvor noch in den Top 10 vertreten war.

Im April verzeichnete Pokémon GO laut dem Bericht 34,7 Millionen Dollar Umsatz, was zwar viel ist, aber doch merklich weniger als in den Vormonaten.

Im März lagen die Einnahmen noch bei 42,8 Mio. Dollar (via mobilegamer.biz).

Im Februar, mit der GO-Tour und dem Proto-Grollen-Event, sogar bei 57,9 Mio. Dollar (via mobilegamer.biz).

Der neue Stand von 34,7 Mio. Dollar ist dabei laut dem Portal sogar der niedrigste Monatswert seit Februar 2018 und damit seit über 5 Jahren. Der Einschnitt ist also bemerkenswert.

Wie genau und aus welcher Art von Käufen sich die Einnahmen zusammenstellen, ist derweil unbekannt. Allerdings kündigten einige Spieler an, das Spiel aufgrund der Raid-Änderungen erstmal verlassen zu wollen oder zumindest kein weiteres Geld mehr zu investieren. Denkbar, dass der Einschnitt hiermit zusammenhängt.

Wie sich die Situation weiter entwickelt, bleibt vorerst abzuwarten. Schon Mitte April wollten wir von euch wissen, ob die Raid-Änderungen eure Art zu spielen verändert haben. Hier findet ihr das Ergebnis der Umfrage zu den Änderungen in Pokémon GO.