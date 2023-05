TikToker ist einer der ersten Trainer, der Pokémon GO in der Antarktis spielt – Community ist begeistert

Durch Pokémon GO haben viele Trainer den Wunsch, möglichst viele Regionen der Welt zu erkunden und dort die kleinen Taschenmonster zu fangen. Ein TikToker spielt das Mobile Game nun als einer der ersten in der Antarktis. Wir von MeinMMO zeigen euch die Reaktionen der Community.

Um welchen Trainer geht es? Nahezu überall auf der Welt lassen sich die beliebten Pokémon finden. Einige von ihnen sind sogar ausschließlich regional zu bekommen, was vielen Spielern zusätzlich den Anreiz gibt, die Welt zu bereisen. Der TikToker und Pokémon GO-Trainer Matty Jordan hat es zwar nicht auf regionale Pokémon abgesehen, erlebt derzeit jedoch eine ganz besondere und einzigartige Reise.

Er arbeitet nämlich für das neuseeländische Antarktisprogramm als Projektleiter und lebt daher aktuell in der Scott Base, einer Forschungsstation in der Antarktis. Von dort teilt er über die sozialen Netzwerke täglich Videos und Bilder mit seinen Followern, die ihnen Einblicke in seinen Aufenthalt geben sollen.

Doch wie sieht es dort mit Pokémon und Stops aus? Diesen Fragen ist Matty Jordan ebenfalls auf den Grund gegangen. Wir zeigen euch sein Video dazu und die Reaktionen der Community.

Pokémon & PokéStops in der Antarktis

Die Antarktis gehört zu den wenigen Orten auf der Welt, die nicht so einfach bereist werden können, weshalb es für viele Follower von Matty interessant ist, wie es dort wohl so aussieht. Vor allem die Pokémon GO-Community ist dabei besonders aufgeregt, denn immerhin gehört Matty zu den ersten Trainern, die dort vor Ort spielen und sich nicht einfach nur hin gespooft haben. Aus diesem Grund muss er ihnen in den Kommentaren regelrecht Rede und Antwort stehen.

Welche Pokémon findet man in der Antarktis? Eine der wichtigsten Fragen vieler Trainer ist, welche Pokémon man in der Antarktis überhaupt finden kann. Dieser ist der TikToker selbstverständlich in einem seiner Beiträge nachgegangen und musste ernüchternd feststellen – keine besonderen.

Wer, genau wie Matty selbst, aufgrund der vielen Eismassen nun mit typischen Eis-Pokémon gerechnet hatte, wurde wohl bitter enttäuscht, denn wie sein Video zeigt, lassen sich dort die typischen Monster finden, die es auch überall anders gibt. So spawnen in seiner Umgebung zum Zeitpunkt der Aufnahme lediglich Pokémon wie Unratütox oder Wiesor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Dazu schreibt er (via tiktok.com): “Ich könnte der erste Mensch auf der Welt sein, der Pokémon GO in der Antarktis spielt. Ich weiß, dass andere Leute sich hierher teleportiert haben, um Pokémon zu fangen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich die erste Person bin, die es tatsächlich von hier aus tut.

Die Spawns scheinen dem, was ich in Neuseeland finden konnte, ziemlich ähnlich zu sein. Ich hatte ein paar coole Pokémon vom Typ Eis erwartet, aber ich habe noch keine gefunden.”

PokéStops in der Antarktis: Besonders freut sich Matty aber über den vorhandenen PokéStop, den man ebenfalls im Video sehen kann. Im Beitrag schreibt er (tiktok.com): “Cool, dass wir hier auch einen PokéStop haben, sodass ich meine Vorräte auffüllen kann.” Damit ist aber auch klar, dass Matty wohl nicht der erste Niantic-Spieler in der Antarktis ist. Immerhin muss der Stop ja irgendwann einmal beantragt wurden sein.

Ob es auch Arenen gibt und wo sich diese eventuell befinden, wollte Matty in den Kommentaren noch nicht verraten und es sich für ein späteres Video aufheben. Doch das bringt die Community nicht davon ab, Matty Ratschläge zu geben.

Der eine oder andere schlägt ihm daher vor, dass er die Antarktis mit jeder Menge PokéStops und Arenen zupflastern sollte. So schreibt der User Steve (tiktok.com): “Mach überall Arenen. Und PokéStops.”

TikTok-Nutzer Kailey hat dabei jedoch bedenken und erklärt (tiktok.com): “Eine Arena dort wäre ein Alptraum! Pokémon für immer gefangen!” Da Matty aber erst Trainer-Level 22 hat und zum Beantragen solcher Stops Trainer-Level 38 haben muss, wird die Umsetzung sowieso noch eine Weile in Anspruch nehmen.

Wie ihr selbst PokéStops einreichen könnt und was ihr dabei beachten solltet, hat uns eine Expertin verraten:

Pokémon GO: Expertin verrät Tipps zum Beantragen von PokéStops – „Es gibt absolute No-Gos”

Trainer sind begeistert: “Du hast mir einen neuen Traum geschaffen”

Mit den Bildern des AR-Modus lässt Matty die Herzen der Pokémon GO-Community aber auf jeden Fall höher schlagen. Während einzelne nun den Traum hegen, selbst einmal die Antarktis zu bereisen, wollen andere besondere Postkarten oder gar Pokémon von diesem Ort und senden ihm ihre Trainer-Codes. So lassen sich folgende Kommentare finden (via tiktok.com):

MegaLuigi: “Du hast mir einen neuen Traum geschaffen”

Shadowling: “Ich will Postkarten vom Eis!!!”

zombiemiki: “Nimmst du Freundschaftsanfragen an 😁 denn wenn ja, lass uns Freunde sein!”

moth: “BITTE können wir Freunde sein? Ich habe mir vorgenommen, aus jedem Land ein Pokemon auszubrüten, und du bist vielleicht meine einzige Hoffnung auf ein Geschenk aus der Antarktis”

Doch so sehr sich Matty in den Kommentaren über den regen Zuspruch freut, lässt er seine Follower bezüglich Freundschaftsanfragen noch etwas zappeln. Er hat nämlich eine Bedingung (via tiktok.com): “Wenn ich mit diesem Video 100k Views erreiche, dann veröffentliche ich meinen Freundschaftscode.” Wann es soweit sein wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Wie habt ihr euch das Spielen in der Antarktis vorgestellt? Hättet ihr auch eher Eis-Pokémon erwartet? Und ist es auch euer Traum einmal dort hin zu reisen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Achtung! Ihr solltet euren Peridot-Account lieber nicht löschen, wenn ihr Pokémon GO weiterspielen wollt. Wir zeigen euch warum.