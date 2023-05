Vorsicht in Pokémon GO: Trainerin zeigt, wieso ihr euren Peridot-Account lieber nicht löschen solltet

Seit ein paar Tagen hat Niantic mit Peridot ein neues Spiel auf dem Markt. Doch euren Account solltet ihr bei diesem Game lieber nicht löschen, wenn ihr weiter Pokémon GO zocken wollt. Wir von MeinMMO erklären euch, was passiert ist.

Um welches Spiel geht es? Am 09. Mai 2023 veröffentlichten die Entwickler von Pokémon GO ein neues AR-Game: Peridot. Dabei sollt ihr euch ähnlich wie bei einem Tamagotchi um einen kleinen Peridot, eine Mischung aus Haustier und Taschenmonster, kümmern. So sollt ihr unter anderem mit ihm spielen, es füttern oder ihm Tricks beibringen.

Doch nicht allen sagt das Spiel zu, weshalb die ersten es bereits wieder löschen. Damit solltet ihr aber lieber vorsichtig sein, wie eine Pokémon GO-Trainerin in den sozialen Netzwerken nun zeigt. Wir erklären euch, was passiert ist.

Löschung von Peridot hat Auswirkungen auf Pokémon GO

Was hat Peridot mit Pokémon GO zu tun? Neben zahlreichen anderen Spielern, hat auch die Twitter-Userin Misipeka619_ das neue Niantic-Spiel Peridot ausprobiert. Dann entschied sie jedoch, ihren Account wieder zu löschen. Das war allerdings ein fataler Fehler, wie sie im Nachhinein festgestellt hat – und suchte deshalb über die sozialen Netzwerke Hilfe von Niantic.

Demnach hat sie ihren Peridot-Account gelöscht, kann sich nun aber auch nicht mehr in Pokémon GO einloggen. So zeigt sie in ihrem Tweet ein Bild ihrer fehlgeschlagenen Anmeldung, die darauf hinweist zu überprüfen, ob der Account überhaupt besteht.

Dazu schreibt sie (via twitter.com): “Ich schätze, bei dem Versuch meinen Account für @playperidot zu löschen, wurde auch mein Pokémon GO-Account gelöscht. @NianticHelp bitte helft mir dabei. Ich habe versucht, mich über die Website zu melden und bekomme nur automatische Antworten.”

Gibt es weiterer solcher Fälle? Ja, Twitter-Userin Misipeka619_ ist mit diesem Problem keineswegs allein, denn in den sozialen Netzwerken schreiben auch andere Trainer, dass es ihnen so ergangen ist. Auch dem User KillerCory wäre dieser Fehler fast unterlaufen, wie er auf Reddit erklärt:

Ich hätte fast denselben Fehler gemacht. Wenn man seinen Account in Peridot löschen will, heißt es einfach, dass man seinen Peridot-Account löscht, es wird nicht erwähnt, dass andere Spiele betroffen sind. Man erhält eine E-Mail, um die Löschung zu bestätigen, und das, was mich davon abgehalten hat, war der Satz, der besagt, dass meine aktuelle E-Mail-Adresse nicht mehr für Niantic verwendet werden kann. Dennoch denke ich, dass die Formulierung für die Löschung in der App selbst besser sein könnte. KillerCory via reddit.com

Warum wurde auch der Zugang zu Pokémon GO entfernt?

Spiele-übergeifender Account: Die verschiedenen Spiele von Niantic sind bereits seit einiger Zeit im Hintergrund miteinander vernetzt. So werden euch in Pokémon GO beispielsweise auch automatisch Freunde angezeigt, die ihr ursprünglich in einem anderen Game der Entwickler, wie Ingress, hinzugefügt habt, die aber das andere Game ebenfalls zocken. Und auch im Campfire lassen sich die Verbindungen erkennen.

Spielt ihr also bereits ein anderes Niantic-Spiel und registriert euch mit der gleichen E-Mail-Adresse für Peridot, dann wird systemseitig erkannt, dass ihr bereits einen Account bei Niantic habt. Nun vermuten die Trainer aufgrund des Problems, dass auch der Login davon beeinflusst ist.

Sie gehen daher davon aus, dass es eigentlich gar keine eigenständigen Accounts gibt, sondern dieser eher eine Art Niantic-Account ist. Löscht man diesen, dann hat das daher immer Auswirkungen auf alle Spiele, die man über diesen Account gespielt hat.

Wir haben aus diesem Grund bei Niantic nachgefragt, ob dies wirklich der Fall ist und um ein entsprechendes Statement gebeten. Sobald wir hierzu eine Rückmeldung erhalten haben, werden wir sie an dieser Stelle für euch ergänzen.

Trainer äußern Kritik an diesem Vorgehen

Schlechte Kommunikation und Umsetzung: Dieses Vorgehen sorgt aber auch für heftige Kritik in der Community. Einige Trainer weisen darauf hin, dass in den Hinweisen nicht klar formuliert ist, dass die Löschung eines Spiel-Accounts auch die Löschung aller anderen Niantic-Spiele nach sich zieht.

Sie fordern daher einen deutlicheren Hinweis. Aber auch generell ist es für viele nicht nachvollziehbar, weshalb keine eigenständigen Accounts genutzt werden. Aus diesem Grund kann man auf Reddit folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

Quackoverride: “Der User in mir fragt sich: ‘Könnten sie nicht einfach einen Warndialog hinzufügen?’ Aber es ist Niantic, also nein, das können sie wirklich nicht.”

AntiChris_666: “Auch wenn mich das überrascht hat, sollte es das nicht: Natürlich ist es für Niantic sehr praktisch, die Daten aus beiden Apps zu kombinieren. Sie haben bereits eine Menge Nutzungs- und Standortdaten von uns, die Pokemon GO spielen. Jetzt können sie diese mit Peridot-Daten anreichern. […] Aus geschäftlicher Sicht ist es absolut sinnvoll, die Daten aus beiden Spielen zu einem großen Nutzerprofil zu kombinieren. Aber trotzdem sollte das nicht bedeuten, dass beide Apps denselben Account nutzen. Das sieht einfach nach einem weiteren schlampigen Fehler aus, der immer wieder passiert, als ob sie überhaupt kein QA-Team hätten…”

So könnt ihr das Problem umgehen: Statt euren Account einfach zu löschen, solltet ihr also das unerwünschte Spiel besser einfach nur deinstallieren, wenn ihr noch andere Niantic-Games über die gleiche E-Mail-Adresse spielen wollt.

Alternativ könntet ihr bei der Registrierung aber auch verschiedene E-Mail-Adressen nutzen. So werden bei einer Löschung nur die Spiele berücksichtigt, die unter diesen Anmeldedaten laufen. Eine Möglichkeit euch ein eigenes Backup eurer Spiele zu sichern, gibt es jedoch bislang nicht.

Für Misipeka619_ ging die Geschichte letztlich doch noch gut aus. Wie sie in den Kommentaren schreibt, hat sie ihren Zugang zu Pokémon GO inzwischen reaktivieren können, möchte mit ihrer Story aber dennoch andere Spieler warnen (via twitter.com).

Habt ihr auch schon einmal euren Pokémon GO-Account verloren? Und wie habt ihr ihn zurückbekommen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

