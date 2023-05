Peridot startet nächste Woche – Was wir zum neuen Spiel der Macher von Pokémon GO wissen

Peridot soll ein neues Spiel von den Machern von Pokémon GO werden. Eine realistischere Simulation als Tamagotchi, bei der ihr virtuelle Lebewesen pflegt und diese als Haustiere an euch bindet. Wir zeigen euch alles Wichtige, damit ihr für den Release nächste Woche gewappnet seid.

Was ist Peridot? Das neue Handyspiel von Niantic benutzt genauso wie Pokémon-GO Augmented Reality. Ihr nutzt also euer Handy, begebt euch nach draußen und sammelt mit eurer Kamera Monster, die sogenannten Peridots. Diese Monster dienen euch dann im Grunde wie virtuelle Haustiere. Ihr könnt sie sammeln, pflegen, füttern, kreuzen und glücklich machen, um sie so weiterzuentwickeln.

Jedes Peridot ist einzigartig, so der Entwickler, denn durch ein integriertes Zuchtsystem können Eigenschaften, Looks und Seltenheiten variieren. Das Spiel kann man Solo oder auch mit Freunden gemeinsam spielen, um so an einzigartigen Kombinationen heranzukommen.

Ein zusammenfassendes Video zu Peridot findet ihr hier von uns:

Peridot von Niantic: Alles zu Release und Download

Wann ist der Release von Peridot? Der Release findet am 09. Mai 2023 statt. Das ist ein Dienstag. Die Uhrzeit ist bislang noch nicht bekannt.

Wo kann ich das Spiel downloaden? Das Spiel wird für Android und auch iOS verfügbar sein. Ihr könnt euch schon vorab in euren App-Stores für das Spiel registrieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn der Download bereitsteht.

Gibt es einen Bonus für den Start? Solltet ihr euch vorab schon registriert haben und das Spiel in den ersten beiden Wochen nach Launch gezockt haben, erhaltet ihr als kleines Present einen Party-Hut für euren Dot.

