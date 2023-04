Peridot: Alle Infos zu Release, Download, Inhalten des neuen Spiels der Macher von Pokémon GO

Peridot wird das neue Spiel für iOS und Android von den Machern von Pokémon GO, Niantic. Was euch in dem Spiel erwartet und alle Infos rund um den Release erfahrt ihr hier.

Wann erscheint Peridot? Peridot erscheint weltweit am 09. Mai 2023 für Mobile. Es ist sowohl auf iOS, als auch Android-Geräten spielbar.

Wo kann ich Peridot downloaden? Peridot erscheint im App Store für iOS und im Google Play Store. Schon jetzt kann man sich vorab registrieren, um eine Meldung zu bekommen, sobald das Spiel verfügbar ist.

Gibt es einen Bonus für die Registrierung? Wenn man sich vorab registriert und in den ersten zwei Wochen nach Launch spielt, bekommt man einen exklusiven Party-Hut für seine Dots.

Gibt es eine Beta? Es gab Testphasen in Malaysia, Singapur und Norwegen, die von den Entwicklern genutzt wurden, um Verbesserungen des Spiels vor dem globalen Launch einzuführen. Derzeit ist aber keine weitere Beta-Phase bekannt.

Was ist Peridot von Niantic für ein Spiel?

Das ist Peridot: Ähnlich wie Pokémon GO ist Peridot ein Spiel, in dem ihr Augmented Reality nutzen sollt. Die “Dots” schließen sich euch im ganz normalen Alltag an und bewegen sich durch eure Handy-Kamera in der realen Welt. Dabei sollen soe sich auch hinter Objekte bewegen können, die Umgebung erkennen und entsprechend reagieren.

Einen kleinen Überblick bekommt ihr hier im Video:

Was sind Peridots? Peridots sind kleine Monster, die man sammeln und aufziehen kann. Es handelt sich bei ihnen um digitale Haustiere, die in den verschiedensten Formen und Farben erscheinen können. Die Entwickler beschreiben das Spielerlebnis als eine Art “Aufziehen virtueller Haustiere, ohne die Arbeit eines tatsächlichen Haustiers zu haben” (via playperidot.com).

Die Zucht der Peridots ist einer der entscheidenden Faktoren im Spiel. Das Zuchtsystem gibt euch die Möglichkeiten, verschiedene Eigenschaften, Looks und Seltenheiten zu bekommen. Das ist etwa ein Punkt, der Pokémon GO fehlt. Dabei soll jedes Peridot “genetisch einzigartig” sein, so Niantic. Man kann auch mit anderen Spielern gemeinsam spielen, um einzigartige Kombinationen zu finden.

Ansonsten kümmert man sich um seine Peridots und versucht, sie glücklich und gesund zu halten. Dafür muss man sie füttern, mit ihnen spielen und auf Abenteuerreise gehen. Unterwegs könnt ihr die nötigen Ressourcen bekommen oder auch neue Dots in Nestern finden. Im Laufe der Aufzucht erreichen sie dann Teenager- und Erwachsenen-Stadien.

Zudem soll es tägliche und wöchentliche Quests geben, mit denen ihr euch Belohnungen sichern könnt.

Übrigens steht noch ein weiteres Spiel von Niantic an: Monster Hunter Now schickt euch ebenfalls auf Monsterjagd.