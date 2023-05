Pokémon GO ergänzt starke Boni beim Event „Ein wagemutiger Held“, Trainer sind trotzdem sauer

In Pokémon GO läuft ab heute das Event “Ein wagemutiger Held”, was euch neben coolen Raid-Bossen auch den einen oder anderen Bonus bringt. Doch gerade von diesen Boni hatte Niantic wohl zwei vergessen und sie im letzten Moment ergänzt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind und wie die Trainer darauf reagieren.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO läuft ab heute, dem 11. Mai, das Event “Ein wagemutiger Held”, bei dem ihr nach Blanche und Spark nun auch Candela helfen sollt. Im Mittelpunkt stehen dabei Kämpfe, weshalb die Raid-Bosse entsprechend angepasst wurden. Doch bis auf einen Bonbon-Bonus beim Fangen, war von kampfspezifischen Boni bislang nichts zu sehen.

Das hat sich nun aber im letzten Moment doch noch geändert, denn Niantic hat dem Event zwei weitere starke Boni hinzugefügt, die zuvor vergessen wurden. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Niantic schenkt euch im letzten Moment 2 starke Boni

Um welche Boni geht es? Wie Niantic in den frühen Morgenstunden vom 11. Mai 2023 über ihren Twitter-Account mitgeteilt hat, wurden in ihrer Event-Ankündigung vom 04. Mai wohl zwei Boni vergessen, die sie nun kurzfristig noch ergänzt haben.

Demnach könnt ihr euch während des gesamten Events auf folgende zusätzliche Boni freuen:

täglich bis zu 2 kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr an Arenen dreht

2 mysteriöse Teile nach Kämpfen gegen die Rüpel von Team GO Rocket

Lohnen sich die neuen Boni? Ja! Während des Events könnt ihr nämlich auf den einen oder anderen interessanten Raid-Boss treffen. So könnt ihr erstmals Mega-Pinsir begegnen, was zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO gehört. Hinzu kommt die erstmalige Shiny-Chance auf Kapu-Kime. Deswegen kommt euch der täglich zusätzliche, kostenlose Raid-Pass hier auf jeden Fall zugute.

Durch die zusätzlichen mysteriösen Teile, die ihr nach dem Kampf gegen die Rocket-Rüpel erhaltet, habt ihr außerdem die Chance, in den kommenden Tagen häufiger die Rocket-Bosse aufzuspüren. Besonders hilfreich kann das für Spieler sein, die gerade auf dem Weg von Level 44 zu 45 sind.

Hier müsst ihr nämlich unter anderem 50 Mal gegen die Bosse kämpfen, um im Level zu steigen. Aber auch, um sich häufiger 12-km-Eier oder die Crypto-Pokémon zu sichern, ist dieser Bonus lohnenswert.

“Korrekturen an euren Ankündigungen werden langsam lächerlich”

Trainer sind sauer: Obwohl die neuen Boni eigentlich richtig stark sind, überwiegt in der Community jedoch der Frust. Viele Trainer sind wegen der schlechten Kommunikation der letzten Monate verärgert. Das liegt daran, dass Niantic nun schon mehrfach unmittelbar vor oder kurz nach dem Start von Events Korrekturen an den Inhalten vorgenommen hat, weil diese vorab fehlerhaft bekannt gegeben wurden.

Erst im April strich Pokémon GO zur Umweltwoche in letzter Sekunde noch einen Bonus. Und auch die limitierten und teureren Fern-Raids stoßen der Community immer noch sauer auf. Hinzu kommt, dass das Event aufgrund der Zeitverschiebung, zum Zeitpunkt des Tweets von Niantic, in den ersten Regionen bereits angelaufen war.

Auch wenn die Änderung im Fall des aktuellen Events einen Vorteil für die Spieler bringt, können einige kaum noch verstehen, wie es immer wieder zu solchen Fehlern und verspäteten Mitteilungen kommen kann. Somit ernten die Entwickler in den Kommentaren auf Twitter nicht nur Lob für die neuen Boni, sondern auch viel Spott und Hohn:

RaspberryWeiner: “Mehrere Fehler an einem Tag. Auf die Eismaschine von McDonald’s ist mehr Verlass als auf euch.”

TheGreatGoobah: “Danke für die zusätzlichen Boni, aber die Korrekturen an euren Ankündigungen werden langsam lächerlich. Wie kann es sein, dass jedes einzelne Event irgendeinen Fehler oder eine unklare Formulierung enthält, die einer Klarstellung bedarf? Gibt es eigentlich jemanden, der diese Tweets Korrektur liest, bevor sie verschickt werden?”

Bennator84: “Fehlen? Klingt eher nach: “Oh, das Event kommt gar nicht gut an”. Und die Raid-Stunde gestern war auch total schlecht gewesen. Lass mal schnell noch Boni dazu packen, damit die Spieler auch spielen.”

AlexSorlut: “Daumen hoch für die freundlichen Absichten… Macht weiter so und vielleicht bringt ihr die Pogo-Gemeinschaft langsam wieder zusammen… ABER die wichtigste Maßnahme, auf die alle warten, ist die Wiedereinführung der regulären FERN-Raid-Pass-Preise und KEINE tägliche Obergrenze. Wie schwer ist das? Bitte, gebt euch Mühe.”

Weitere Fehler durch Niantic: Hinzu kommt, dass dies nicht der einzige Fehler zum Start des Events “Ein wagemutiger Held” war. Nachdem dieses in den ersten Zeitzonen gestartet ist und den Trainern in den Mega-Raids eigentlich das neue Monster Mega-Pinsir bringen sollte, tauchte stattdessen Mega-Scherox auf.

Diese Mega-Entwicklung war in den vergangenen Tagen in den entsprechenden Raids zu finden. Erst gegen 4:00 Uhr deutscher Zeit, wurde das Problem laut einem Tweet der Entwickler behoben. Somit konnten sich Spieler der ersten Zeitzonen das neue Pokémon erst deutlich später sichern.

Und auch beim Text der Spezialforschung “Ein wagemutiger Held” soll es zu einem Fehler im Text gekommen sein. So schreiben die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, über ihren Twitter-Account, dass laut der Aufgabe auf der zweiten Tafel lediglich 5 Lade-Attacken zum Lösen verwendet werden sollen.

Dabei soll es sich aber um einen Fehler handeln, denn stattdessen müsst ihr “sehr effektive Lade-Attacken” nutzen (via twitter.com). Auch wenn es sich hierbei augenscheinlich nur um einen kleinen Fehler handelt, ist dies dennoch verwirrend und kann für ordentlich Frust beim Lösen der Quests sorgen.

Wie ist eure Meinung zu dem aktuellen Event? Gefallen euch die zusätzlichen Boni? Oder hattet ihr euch etwas anderes erhofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

