Pokémon GO streicht in letzter Sekunde einen Bonus der Umweltwoche 2023

Nur wenige Stunden vor dem Start der Umweltwoche 2023 in Pokémon GO streichen die Entwickler einen Bonus. Trainer können es kaum glauben.

Was wurde gestrichen? Während der Umweltwoche feiern das Pokémon Frubberl und seine Entwicklungen Frubaila und Fruyal ihr Debüt in Pokémon GO. Gleichzeitig aktivieren die Entwickler Boni für eure Kumpel.

Nachdem man bereits Informationen zu den Eiern bei diesem Event nachträglich angepasst hat, verzichtet man jetzt in letzter Sekunde auf den Bonus, der euch einfacher Bonbons mit eurem Kumpel bringen soll.

Trainer können diese Änderungen einfach nicht fassen

Was sagt Niantic dazu? Um 03:00 Uhr deutscher Zeit kommunizierte Niantic auf Twitter, dass es einen “Fehler” in der Infografik gebe, die die Boni der Umweltwoche betrifft. Die genannte “Halbe Distanz, um Bonbons mit deinem Kumpel-Pokémon zu verdienen” wird nicht als Bonus für das Event verfügbar sein, heißt es im Tweet.

Obwohl das Event bereits am 14. April mit dieser Info angekündigt wurde, kommunizierte man diesen Fehler nur 7 Stunden vor dem offiziellen deutschen Start der Umweltwoche. In anderen Teilen der Erde war das Event aufgrund der Zeitverschiebung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe sogar bereits im vollen Gange.

Erst am 18. April korrigierte Niantic eine weitere fehlerhafte Information der Umweltwoche, bei der man angab, bestimmte Pokémon würden aus 2-km-Eiern schlüpfen. Gemeint waren aber 7-km-Eier.

Das sagen die Trainer dazu: Über den Fehler und den Umgang damit sind viele Spieler aus der Community sauer.

Auf Twitter kommentiert RaidAway: „Selbst, wenn es ein Fehler auf der Infografik war. Warum fügt ihr das nicht einfach hinzu, um alle glücklich zu machen? Es ist euer Fehler. Das sieht schrecklich aus lol“.

Andere Nutzer auf Twitter schreiben:

„Ist das nicht der zweite falsche Bonus in dieser Woche? Es gab doch auch eine Verwechslung bei den Eiern“

„Hat TheOnion jetzt die Infografiken von Pokémon GO übernommen? Denn diese Tweets lesen sich, als würden sie von einem Parodie-Account geschrieben werden“

Auch auf Reddit lassen Trainer ihren Frust über diese kurzfristige Änderung raus. Nutzer redbeagle schreibt: „Das ist ungemein enttäuschend. Als jemand, der XL[-Bonbons] für Zobiris sammelt, plante ich, 12 Stunden am Stück Knursp zu nutzen. Oh Mann, zum Glück habe ich die Knursp noch nicht gekauft.“

Generell beschweren sich die Trainer auf Reddit und Twitter, wie häufig es in den letzten Wochen zu Fehlern in Ankündigungen und bei Events von Pokémon GO gab und, dass es sich gerade sehr schlecht anfühlt, das Spiel zu spielen.

Im April erwarten euch noch die folgenden Events in Pokémon GO