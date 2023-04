Pokémon GO: Umweltwoche startet morgen mit neuen Pokémon, Shinys und diesen Boni

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

In den kommenden Tagen steht noch ein Event am Wochenende und eine letzte Rampenlicht-Stunde im April an. Ein Community Day Classic startet für euch auch noch.

Pokémon in der Wildnis: In der Wildnis habt ihr während des Events eine größere Chance, den folgenden Pokémon zu begegnen (Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny treffen):

Neue Pokémon und Shinys: Für die Sammler unter euch kann sich das Event richtig lohnen. Denn das neue Pokémon Frubberl feiert zur Umweltwoche 2023 seinen Release in Pokémon GO. Das Pokémon stammt aus der siebten Spielgeneration und gehört zum Typ Pflanze.

Wann läuft das Event? Die Umweltwoche startet am Donnerstag, den 20. April, um 10:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann bis Mittwoch, den 26. April, um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv. In der Zeit des Events erwarten euch veränderte Wildnis-Spawns, Eier, Event-Boni, neue Pokémon und auch neue Shinys.

Die Umweltwoche 2023 startet in Pokémon GO und bringt neue Pokémon mit sich. Frubberl und seine zwei Weiterentwicklungen erwarten euch. Dazu kommen neue Shinys, die wir euch hier zeigen.

