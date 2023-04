Pokémon GO: „Pflanzen und Dankbarkeit“ schenkt euch Shaymin, alle Inhalte der Forschung

In der Spezialforschung „Pflanzen und Dankbarkeit“ in Pokémon GO erhalten alle Trainer ein Shaymin in der Landform. Das ist das erste Mal, dass das Pokémon weltweit kostenlos für alle Trainer verfügbar wird. Seht hier alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Für die Umweltwoche 2023 erwarten euch einige Boni im Spiel. Das Pokémon Frubberl und seine Weiterentwicklungen werden aktiviert, dazu die neuen Shinys von Rotomurf und seiner Entwicklung. Begleitet wird das Event von Boni und dieser Spezialforschung.

Shaymin konnten Trainer bereits beim GO Fest 2022 mit einem Ticket fangen. Nun gibt es das Pokémon zum ersten Mal kostenlos weltweit für jeden, der an der Spezialforschung teilnimmt. Trainer, die bereits durch die Forschung vom GO Fest 2022 ein Shaymin fangen konnten, begegnen bei der neuen Forschung einem weiteren Exemplar.

Pflanzen und Dankbarkeit 1/7

Aufgabe Belohnung Mache 4 Schnappschüsse von deinen Pokémon 3 Nanabbeeren Drehe 9 PokéStops oder Arenen 15 Pokébälle Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Kikugi

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, erhaltet ihr danach zusätzlich 1.000 EP, 500 Sternenstaub und 1 Mysteriöses Teil.

Pflanzen und Dankbarkeit 2/7

Aufgabe Belohnung Mache 4 Schnappschüsse von wilden Pflanzen-Pokémon 3 Himmihbeeren Mache 9 Schnappschüsse von Pokémon in der Wildnis Begegnung mit Papungha Mache 2 Schnappschüsse von wilden Flug-Pokémon 6 Supertränke

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, erhaltet ihr danach zusätzlich 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub und 1 Rocket-Radar.

Pflanzen und Dankbarkeit 3/7

Aufgabe Belohnung Nutze 22 Power-Ups bei Pokémon 1 Sternenstück

Stufen-Belohnung: Schließt ihr die Aufgabe erfolgreich ab und holt euch die entsprechende Belohnung, erhaltet ihr danach zusätzlich 2.500 EP, 1.500 Sternenstaub und 1 Premium-Raid-Pass.

Pflanzen und Dankbarkeit 4/7

Aufgabe Belohnung Fange 4 Pflanzen-Pokémon Begegnung mit Folipurba Fange 9 Pokémon 15 Superbälle Fange 2 Flug-Pokémon 6 Hypertränke

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, erhaltet ihr danach zusätzlich 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub und 2 Goldene Himmihbeeren.

Pflanzen und Dankbarkeit 5/7

Aufgabe Belohnung Schließe 4 Feldforschungen ab 3 Sananabeeren Verdiene 9 Herzen mit deinem Kumpel 15 Hyperbälle Brüte 2 Eier aus 6 Top-Tränke

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, erhaltet ihr danach zusätzlich 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub und 2 Silberne Sananabeeren.

Pflanzen und Dankbarkeit 6/7

Aufgabe Belohnung Fange 22 unterschiedliche Arten von Pokémon 1 Glücks-Ei

Stufen-Belohnung: Schließt ihr die Aufgabe erfolgreich ab und holt euch die entsprechende Belohnung, erhaltet ihr danach zusätzlich 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Shaymin.

Pflanzen und Dankbarkeit 7/7

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 22 Shaymin-Sticker Bereits erledigt 2.022 EP Bereits erledigt 2.022 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Holt ihr euch die Belohnungen der drei Felder, erhaltet ihr danach zusätzlich 25 Shaymin-Bonbons, 1 Rauch und 22 Hyperbälle.

Wie gefällt euch die Spezialforschung mit Shaymin in der Landform? Findet ihr, dass Niantic hier gute Aufgaben ausgewählt habt oder hättet ihr euch Schwerpunkte in anderen Themen gewünscht?

