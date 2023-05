Pokémon GO macht wohl endlich die Größen von Pokémon wichtig für euch

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Kurzfristiger besehen endete in Pokémon GO gerade das Event um den “intuitiven Helden”. Das sorgte allerdings für Ärger, denn das spannendste Monster im Event ist extrem selten.

Das bleibt vorerst abzuwarten. Es scheint aber, als könnten Pokémon GO damit zwei neue Features ins Haus stehen – zumindest auf lange Sicht. Denn wann und in welcher Form die Features kommen, ist weiterhin unsicher.

Man soll sich zudem in Wettbewerben Ränge und Punkte erspielen können, ebenso wie Belohnungen. Hier könnte es sich also lohnen, besonders große Monster zu sammeln und nicht einfach zu verschicken, nur weil sie nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Nach aktuellem Stand soll es so laufen, dass man als Spieler an einen PokéStop reisen muss, wo ein Contest stattfindet. Dort kann man dann ein Pokémon abgeben, das daran teilnimmt. Dabei kann man immer nur ein Monster pro Wettbewerb im Rennen haben.

Das solltet ihr bedenken: Es handelt sich bei den Funden um Dataminings, also Leaks. Ob und wann die Features ins Spiel kommen, ist offen, bis Niantic eine offizielle Ankündigung macht. Allerdings haben sich die Pokeminers in der Vergangenheit als verlässliche Quelle für frühzeitige Leaks einen Namen gemacht.

In Pokémon GO kann man große und kleine Monster fangen, doch im Grunde bringt die Größe kaum etwas. Das könnte sich ändern.

