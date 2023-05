Pokémon GO: So mies sind die Chancen auf das neue Ignivor beim aktuellen Event

In Pokémon GO versuchen Spieler gerade, das neue Pokémon Ignivor auszubrüten. Doch die Chancen, es zu bekommen, stehen offenbar schlecht.

Das ist in Pokémon GO los: In Pokémon GO läuft derzeit das Event Ein intuitiver Held , welches heute, am 08. Mai 2023 um 20:00 Uhr, endet. Das wohl spannendste Monster dieses Events ist Ignivor.

Das fehlte bislang noch in Pokémon GO, kann aktuell während des Events aber aus 2-, 5-, und 10-km-Eiern ausgebrütet werden. Es kann sich außerdem zu Ramoth entwickeln, wenn man 400 Bonbons für Ignivor sammelt.

Jedoch deutete sich schon früh an, dass das nicht einfach wird, denn Ignivor landete in der seltensten Kategorie der Eier-Pools. Es zeigte sich: Man wird eine Menge Glück brauchen, um Ignivor auszubrüten.

Nun haben sich die Experten von “TheSilphRoad” des Monsters angenommen, um herauszufinden, wie die Chancen auf Ignivor eigentlich wirklich aussehen.

Nur eine minimale Chance auf Ignivor in Pokémon GO

TheSilphRoad ist ein Portal rund um Pokémon GO, bei dem Experten unter anderem Zahlen rund um die Spielinhalte zusammentragen. Dort haben sich Spieler zusammengetan, um herauszufinden, wie die Schlüpf-Rate von Ignivor aussieht (via TheSilphRoad).

Wie sieht die Chance aus? Nach aktuellem Stand haben die Spieler 462 Eier in dem Event ausgebrütet und gerade mal eine Schlüpfrate von 0,65 % für Ignivor festhalten können.

Aus 167 2-km-Eiern schlüpfte ein Ignivor, was einer Rate von 0,60 % entspricht

Aus 197 5-km-Eiern war es ebenfalls eines, das entspricht 0,51 %

Und aus 98 10-km-Eiern schlüpfte ein weiteres, was einer Rate von 1,02 % entspricht

Verbindet man alle Ei-Gruppen miteinander, so TheSilphRoad, hätten die “Forscher” 154 Eier und 766,3 Kilometer im Schnitt gebraucht, um ein Ignivor auszubrüten.

Dabei sei laut TheSilphRoad allerdings zu bedenken, dass die bisher sehr niedrige Schlüpfrate es schwierig mache, herauszufinden, ob die Rate bei allen drei Ei-Gruppen die selbe ist, oder variiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Festzuhalten ist, dass Ignivor offenbar überaus selten ist. In den Kommentaren eines entsprechenden Reddit-Posts vergleichen Spieler die Situation beispielsweise mit Monstern wie Kapuno.

Das war zu seiner Einführung ebenfalls extrem selten und sollte erst in den Folgejahren besser erhältlich werden. Ähnliche Beispiele sind Monster wie Milza oder Kaumalat. Die waren lange geradezu unauffindbar oder nur mit wahnsinnig viel Glück ausbrütbar, bevor sie später gewöhnlicher wurden.

Einige der besten Angreifer in Pokémon GO waren recht selten:

In den Kommentaren zeigen sich Spieler kritisch dieser Rate gegenüber (via reddit). Aufgrund der aktuell schlechten Chancen meinen einige Spieler auch, man solle Ignivor jetzt nicht zu sehr nachjagen, sondern lieber warten, bis es beispielsweise als Forschungs-Belohnung oder im Rahmen eines anderen Events verfügbar wird.

Wie seht ihr das Event? Konntet ihr ein Ignivor bekommen? Oder habt ihr gar nicht erst versucht, es auszubrüten? Wie steht ihr zu dem Thema? Erzählt es uns in den Kommentaren!