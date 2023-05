Pokémon GO macht das neue Ignivor richtig selten und seine Entwicklung noch härter

In Pokémon GO sind Ignivor und dessen Entwicklung Ramoth ab heute verfügbar. Doch die beiden Monster zu kriegen, wird nicht einfach.

Wo kommen die Monster her? In Pokémon GO hat das Event „Ein intuitiver Held“ begonnen. Das bringt nicht nur eine neue Spezialforschung, sondern auch zwei neue Pokémon: Ignivor und Ramoth.

Allerdings ist Ignivor nicht in der Wildnis zu finden, sondern ausschließlich in Eiern. Man findet es während des Events in

2-km-Eiern

5-km-Eiern

10-km-Eiern

In den 7-km- und 12-km-Eiern ist Ignivor nicht vertreten. Doch auch mit den anderen Eiern wird es voraussichtlich nicht einfach, das neue Fackel-Pokémon zu bekommen. Denn es sieht aus, als würde es verdammt selten sein.

Ignivor landet in der seltensten Kategorie – Dabei braucht man viele Bonbons

Das ist das Problem: Zwar kann man Ignivor in drei verschiedenen Eier-Kategorien bekommen, allerdings stehen die Chancen nicht gut, dass es auch tatsächlich schlüpft.

Denn in allen drei Eier-Pools landet Ignivor in der seltensten Kategorie. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass man auch ein Ignivor bekommt, sobald das Ei ausgebrütet ist.

Der 2- und 5-km-Eier-Pool zeigt Ignivor in der höchsten Seltenheitskategorie

Noch schwieriger wird es angesichts dessen allerdings, die Entwicklung Ramoth zu bekommen. Ganze 400 Bonbons braucht man dafür nämlich – eine schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass man Ignivor nicht in der Wildnis einsammeln kann.

Die niedrige Chance auf Ignivor aus Eiern in Verbindung mit der hohen Bonbon-Anforderung für Ramoth macht die Entwicklung zur Mammut-Aufgabe.

In der Community kommt die hohe Seltenheit von Ignivor nicht gut an. Im Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO teilte ein Trainer den Eier-Pool des 10-km-Eis, bei dem Ignivors Einordnung ebenfalls zu sehen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Spieler kommentieren:

„Nun, ich schätze, es wird dann ein Kumpel, wenn ich es schaffe, eines auszubrüten. Oder man wartet auf den unausweichlichen Community Day, irgendwann“ meint ein User (via reddit)

„Selbst wenn man riesiges Glück hat und eines ausbrütet, wird man immer noch ewig laufen müssen, bis man es entwickeln kann“ (via reddit).

„Ich warte dann einfach auf seinen Community Day 2025“ so ein User (via reddit).

Einige User vergleichen das Monster mit eF-eM, das ebenfalls lange sehr schwer zu bekommen war und 400 Bonbons zur Entwicklung brauchte.

Das Event dreht sich aktuell großteils um Eier, so gibt es neben dem neuen Pokémon auch doppelte EP sowie doppelten Sternenstaub für das Ausbrüten. Darüber hinaus gibt es eine erhöhte Shiny-Chance auf einige Pokémon aus 2-, 5- und 10-km-Eiern. Was allerdings fehlt, ist ein Bonus auf die Schlüpfdistanz – die ist nicht reduziert.

In Pokémon GO gab es zuletzt vermehrt Kritik. So entstand eine große Diskussion um die Fernraids, die teurer wurden und zudem auf 5 pro Tag limitiert. Mehr zur Kritik an den Fern-Raid-Änderungen lest ihr hier.