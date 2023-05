In Pokémon GO ist Ignivor extrem selten – Konntet ihr eines ausbrüten?

Ignivor in Pokémon GO zu bekommen ist nicht einfach. Wir wollen in der Umfrage von euch wissen: Hat es bei euch geklappt?

Was ist das Problem mit Ignivor? Ignivor gehört zum Typen Käfer / Feuer und ist ein Pokémon, auf dessen Veröffentlichung Fans schon sehr lange gewartet haben. Es kann sich zu Ramoth weiterentwickeln.

Ignivor feierte nun zwar im Rahmen des letzten Events Ein intuitiver Held sein Debüt in Pokémon GO, kann aber nur über das Ausbrüten von Eiern erhalten werden. Das Problem: Ignivor landete in der seltensten Monster-Kategorie, die Chancen, dass es anstatt eines anderen Kandidaten aus den Eiern schlüpft, ist also extrem gering.

Dazu kommt, dass man für die Entwicklung zu Ramoth auch noch 400 Bonbons sammeln muss. Das wird schwierig, da man derzeit nur sehr schwer an Ignivor kommt.

Wir wollen nun von euch wissen: Konntet ihr ein Ignivor bekommen?

Umfrage zu Ignivor in Pokémon GO – Habt ihr das seltene Monster?

In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, ob ihr bereits ein Ignivor ausbrüten konntet, nachdem das Event nun geendet ist. Übrigens: Nach aktuellem Stand ist Ignivor weiterhin in Eiern verfügbar, mit dem Ende des Events verschwand es also nicht aus dem Eier-Pool.

Erzählt uns außerdem gerne in den Kommentaren, welche Eier euch das Ignivor gebracht haben, oder wie viele Versuche ihr gebraucht habt.

Lohnt sich Ignivor? Ignivor selbst spielt in Kämpfen eher keine Rolle, bei seiner Entwicklung Ramoth sieht das schon anders aus. Es kann zwar im PvP eher weniger mithalten, zeigt sich dafür aber als starker Käfer-Angreifer in Raids und Arenen. Zudem kann es auch als Feuer-Angreifer überzeugen.

Einige der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Wie bereits erwähnt ist es allerdings nach aktuellem Stand extrem schwierig, Ignivor zu bekommen, geschweige denn Ramoth. Man braucht großes Glück, damit es aus einem Ei schlüpft, und dann geht erst die Bonbon-Sammelei los. Insofern sollte man nicht damit rechnen, in allzu naher Zukunft an ein Ramoth zu kommen.

Wie ist es bisher bei euch gelaufen? Nehmt an unserer Umfrage teil und erzählt uns, wie ihr zu Ignivor steht!

Ansonsten steht in Pokémon GO bereits das nächste Event, ein wagemutiger Held, bevor.