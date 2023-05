Pokémon GO: Morgen startet Event „Ein wagemutiger Held“ – Alle Spawns & Boni

In Pokémon GO läuft ab dem 11. Mai das Event “Ein wagemutiger Held”, bei dem ihr euch auf jede Menge Raid-Bosse, seltene Shinys sowie coole Boni freuen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte, die euch dabei in den kommenden Tagen erwarten.

Um welches Event geht es? Nachdem in den letzten Wochen bereits die Teamleiter Blanche und Spark ihre eigenen Events in Pokémon GO erhalten haben, ist unter dem Namen “Ein wagemutiger Held” nun auch Candela an der Reihe.

Der Schwerpunkt des Events liegt dabei auf dem Kämpfen, weshalb ihr vor allem auf veränderte Raid-Bosse treffen werdet. Neben jeder Menge Shinys wird es dabei auch erstmals die Möglichkeit einer Begegnung mit Mega-Pinsir geben. Und auch der eine oder andere Bonus darf natürlich nicht fehlen. Wir haben euch nachfolgend zusammengefasst, was euch erwartet.

Wann startet das Event? Das Event “Ein wagemutiger Held” startet am 11. Mai 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 17. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Raid-Bosse und Shinys zum Candela-Event

Da sich das Candela-Event “Ein wagemutiger Held” um das Kämpfen drehen wird, werden die Raid-Bosse entsprechend angepasst. Die wilden Spawns und die Pokémon aus Eiern werden hingegen nicht verändert.

In der nachfolgenden Übersicht zeigen wir euch alle Raid-Bosse, die euch in den kommenden Tagen begegnen können.

Alle, die ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen fangen könnt, haben wir mit einem (*) markiert:

Raid Pokémon Level-1-Raid Hisui-Fukano

Galar-Ponita*

Hoothoot* Level-3-Raid Galar-Flunschlik*

Shardrago*

Hisui-Washakwil*

Hisui-Arktilas* Level-5-Raid Kapu-Kime* Mega-Raid Mega-Pinisir*

So habt ihr die Möglichkeit während des Events auf den einen oder anderen Vertreter aus der Hisui-Region zu treffen. Besonders interessant wird für viele Trainer aber vor allem Mega-Pinsir sein, was zu diesem Anlass sein Debüt im Spiel feiert. Mit etwas Glück könnt ihr nach dem Raid dann einem schillernden Pinsir begegnen.

Kapu-Kime, der Schutzpatron der Insel Poni, kehrt ebenfalls in die Raids zurück und wird darüber hinaus auch zum ersten Mal als Shiny zu finden sein. Ihr erkennt es an seiner schwarzen Schale.

Im Kampf gegen die Raid-Bosse solltet ihr auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Eine Auswahl findet ihr im nachfolgenden Video:

Weiteres seltenes Shiny: Neben den veränderten Raid-Bossen erhaltet ihr eine besondere Spezialforschung, bei dem ihr einmalig auf ein Ponita mit einem Candela-Accessoire treffen könnt. Dieses kann mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form gefangen werden, was es aufgrund seiner Seltenheit noch mehr besonders macht. Seine Shiny-Form erkennt ihr an den blauen Flammen, die es als Mähne trägt.

Ponita mit Candela-Accessoire

Alle Boni zum Event “Ein wagemutiger Held”

Während des Events habt ihr durch coole Boni außerdem die Möglichkeit eueren Bonbon-Haushalt etwas aufzubessern. Und auch die eine oder andere Forschung wird wieder am Start sein. Auf folgende Inhalte könnt ihr euch freuen:

doppelte Bonbons beim Fangen

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainerlevel 31)

Spezialforschung “Ein wagemutiger Held” Begegnung mit Ponita mit einem Candela-Accessoire*

Befristete Forschung Belohnungen: Sofort- und Lade-TMs

Event-Feldforschungen Belohnungen: Beleber, Hypertränke, Sternenstaub sowie Begegnungen mit Ponita*



Wie gefallen euch die Inhalte des Candela-Events? Auf welchen Raid-Boss habt ihr es besonders abgesehen? Und welche Spawns und Boni hattet ihr euch außerdem erhofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In dem kommenden Wochen ist in Pokémon GO noch einiges los. Wir zeigen euch alle Events im Mai und welche sich davon lohnen.