Pokémon GO löscht Video auf Twitter schnell wieder, das gegen ihre eigenen Regeln verstößt

Niantic, der Entwickler von Pokémon GO, postete offenbar ein Video auf Twitter, das kurz darauf wieder verschwunden war. Was war da los?

Was war das für ein Post? Im subreddit zu Pokémon GO teilte ein User Screenshots, die ein Video zeigen, dass der offizielle Niantic-Account gepostet haben soll.

Das Video handelte laut Posting schlicht davon, raus zu gehen und die Welt zu entdecken – ein Post, wie Niantic ihn öfter mal in den sozialen Medien teilt. Allerdings wurde das Video offenbar nach etwa einer halben Stunde wieder gelöscht. Der Grund: Scheinbar waren dort Spieler zu sehen, die „schummelten”.

Hier seht ihr den Post, der aktuell bei über 2.600 Upvotes und mehr als 270 Kommentaren steht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Mehrere Accounts auf einmal gelten als Cheating

Was ist das Problem? In dem Posting ist zu sehen, dass in dem Video Personen auftauchen, die streng genommen gegen die Nutzungsbedingungen von Niantic verstoßen. So wird unter anderem ein Spieler gezeigt, der auf zwei Handys gleichzeitig spielt, und ein anderer, der über Splitscreen auf zwei Accounts das selbe tut. Doch Multi-Accounting will Niantic eigentlich nicht sehen.

Das sind die offiziellen Regeln: In den Nutzungsbedingungen von Niantic werden verschiedene Aktionen aufgeführt, die als Betrug oder Cheating gelten. Dazu gehören unter anderem die Punkte:

Das Spielen mit verschiedenen Konten bei dem selben Dienst;

Konten teilen;

Verwendung jeglicher Methoden, um den Standort eines Geräts zu ändern oder zu verfälschen (z. B. durch GPS-Spoofing); Auszug Nutzungsbedingungen, via nianticlabs.com

Solche Aktionen können theoretisch zu Banns führen, wenn man erwischt wird. In dem Video wurde das aber offenbar kurz aus den Augen verloren – zumindest, bis es kurz danach wieder gelöscht wurde. Nach aktuellem Stand ist allerdings weder das ursprüngliche, noch eine aktualisierte Version des Videos bei Niantic auf Twitter zu finden.

Was sagt die Community? In der Diskussion zu dem Fehler amüsieren sich Spieler über den Fehler. So schreibt ein User etwa “Ich weiß nicht wie, aber Niantic muss von Pokémon GO gebannt werden” (via reddit). Andere witzeln, das Nutzen mehrerer Accounts sei dann jetzt ja wohl erlaubt (via reddit).

Andere User zeigen sich eher irritiert. “Wirklich seltsam, wie viele wahllose Fehler sie machen”, schreibt ein User (via reddit).

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Kritik an Entwickler Niantic, nachdem die beliebten Fern-Raid-Pässe im Spiel teurer und auf 5 Raids pro Tag limitiert wurden. Teile der Community äußerten Frust gegenüber den Änderungen und hofften auf eine Rücknahme. Bislang gibt es aber keine Anzeichen, dass so etwas geplant ist.

Ein Bericht wies derweil darauf hin, dass Pokémon GO in Folge der Änderungen wohl Einbußen bei den Einnahmen verzeichnet hatte. Niantic reagierte mittlerweile aber auf diese Nachricht und erklärte, dies sei nicht korrekt. Mehr zu Niantics Statement zu den Einnahmen von Pokémon GO erfahrt ihr hier.