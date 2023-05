Pokémon GO startet morgen den Raid-Tag mit Axantor – Was passiert da?

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Kann man Axantor solo besiegen? Ja! Das neue Pokémon trefft ihr in Raids der Stufe 3. Wenn ihr die korrekten Konter an der Seite habt, dann ist ein Solo-Kampf gegen Axantor überhaupt kein Problem.

Kann man Sichlor zu Axantor entwickeln? Eigentlich könnt ihr Sichlor zu Axantor weiterentwickeln. In Pokémon GO ist das aber noch nicht möglich. Zum aktuellen Zeitpunkt sind Raid-Kämpfe die einzige Möglichkeit, das Pokémon zu erhalten. Wann Niantic den Entwicklungsweg freischaltet, ist aktuell noch völlig unklar.

Was ist das Highlight? Der Raid-Tag dreht sich voll um den Release des Axt-Pokémon Axantor. Direkt zu seiner Veröffentlichung habt ihr sogar die Chance, das Pokémon in seiner Shiny-Form zu fangen. Das Pokémon stammt aus der Hisui-Region von Pokémon-Legenden: Arceus.

Der Raid-Tag am 6. Mai bringt das neue Pokémon Axantor zu Pokémon GO . Ihr habt dann zum ersten Mal die Chance, es zu fangen. Wir zeigen euch hier, was euch beim Event alles erwartet.

