Pokémon GO: Axantor Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Axantor in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit seid ihr bestens auf die Raids gegen Axantor vorbereitet.

Wann ist Axantor im Spiel? Am 6. Mai ist Axantor in den Raids beim Raid-Tag aktiv. Ihr findet es in den Kämpfen der Stufe 3. Alle Informationen zum Raid-Tag mit Axantor haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Pokémon? Axantor stammt aus der Hisui-Region und ist die Weiterentwicklung von Sichlor. Bislang ist das Entwickeln von Sichlor zu Axantor aber noch nicht möglich. Ihr findet den Boss zunächst nur in den Raids. Wir zeigen euch hier in der Übersicht die besten Konter gegen Axantor.

Axantor besiegen mit diesen Kontern

Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Rameidon mit Katapult und Steinhagel Rihornior mit Katapult und Felswerfer Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Crypto-Stolloss mit Katapult und Meteorstrahl Crypto-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Terrakium mit Katapult und Steinhagel Mega-Stolloss mit Eisenschweif und Meteorstrahl Impoleon mit Metallklaue und Aquahaubitze Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Die Schwächen: Durch die Typen Käfer und Gestein ist Axantor besonders anfällig gegenüber Gestein, Stahl und Wasser-Angreifern. Darum solltet ihr beim Zusammenstellen eurer Raid-Gruppe auf Angriffe dieser Typen setzen.

Gibt es Shiny Axantor? Ja, ihr könnt Axantor auch als Shiny in Pokémon GO finden und fangen. Die Chancen am Raid-Tag sind dafür sogar erhöht.

Wie viele Spieler braucht man? Wenn ihr die vorgestellten Konter nutzt und diese ein hohes Level besitzen, könnt ihr Axantor problemlos solo besiegen. Da der Kampf in der Schwierigkeit 3 spielt, sollte das für die meisten von euch gar kein Problem darstellen.