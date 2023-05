Pokémon GO: Warum ihr 4 Feldforschungen gerade auf keinen Fall abholen solltet

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Der Community Day findet am 21. Mai 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Und genau das ist der Zeitpunkt, an dem ihr die Begegnungen aus bestimmten Feldforschungen einlösen solltet.

Um welche Forschungen geht es? In Pokémon GO hat der Mai begonnen, wodurch auch die Feldforschungen in Pokémon GO ein wenig durcheinander gewirbelt wurden.

Einige Forschungen in Pokémon GO bringen euch Begegnungen mit verschiedenen Pokémon. Ein paar von denen solltet ihr aber erst zu seinem späteren Zeitpunkt abholen.

