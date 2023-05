Pokémon GO: Community Day im Mai 2023 bringt Fynx – Alle Boni des Events

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was steht sonst noch in diesem Monat an? Das zeigt die Übersicht aller Mai-Events 2023 von Pokémon GO.

Was passiert noch am Community Day? Sobald das Event endet, starten spezielle Raids der Stufe 4, die ihr nur vor Ort absolvieren könnt. Dort trefft ihr auf Rutena.

Kann Fynx shiny sein? Ja, ihr werdet Fynx am Community Day auch als schillernde Variante antreffen können. Die Shiny-Rate ist erhöht, ihr habt also eine gute Chance auf das Monster.

Das ist das Event: Der Community Day findet monatlich statt und stellt immer ein bestimmtes Pokémon in den Fokus. Das erscheint dann überall in der Wildnis und kann zudem mit erhöhter Shiny-Chance gefangen werden.

