Pokémon GO: Mega-Pinsir – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Im Raid gegen Mega-Pinsir solltet ihr in Pokémon GO auf die richtigen Konter setzen. Wir von MeinMMO haben euch in diesem Raid-Guide die 20 besten Monster und deren Movesets zusammengefasst, um den Raid-Boss schnell zu besiegen.

Was ist Mega-Pinsir für ein Pokémon? Bei dem Raid-Boss handelt es sich um die temporäre Mega-Entwicklung des Käfer-Pokémon Pinsir. Um diese selbst auslösen zu können, müsst ihr entsprechende Mega-Energie sammeln, die ihr im Anschluss an den gewonnenen Raid erhaltet.

Wann kann man Mega-Pinsir bekommen? Pinsir feiert mit seiner Mega-Entwicklung im Rahmen des Candela-Events “Ein wagemutiger Held” sein Debüt im Spiel und kann somit vom 11. Mai 2023 bis zum 24. Mai 2023 in den Mega-Raids herausgefordert werden.

Um es schnell zu besiegen, solltet ihr daher auf die optimalen Konter zurückgreifen. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Mega-Pinsir im Raid besiegen – Die 20 besten Konter

Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Monargoras mit Steinwurf und Meteorstrahl Rihornior mit Katapult und Felswerfer Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Terrakium mit Katapult und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinhagel Brockoloss mit Katapult und Meteorstrahl Crypto-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Demeteros mit Steinwurf und Steinhagel Mega-Stolloss mit Katapult und Meteorstrahl Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Juwelenkraft Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Aeropteryx mit Flügelschlag und Antik-Kraft Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Antik-Kraft

Eine Auswahl der stärksten Angreifer nach Typ in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Schwächen von Mega-Pinsir: Pinsir greift in seiner Mega-Form auf die Typen Käfer und Flug zurück. Im Kampf solltet ihr daher vor allem auf Gesteins-Angreifer setzen, denn gegen diese ist es besonders empfindlich. Außerdem ist es schwach gegen die Angriffe der Typen Flug, Feuer, Elektro und Eis.

Wie viele Trainer benötigt ihr? Nutzt ihr im Kampf gegen Mega-Pinsir die besten Konter und habt bereits ein hohes Trainerlevel sowie entsprechende Erfahrung, dann könnt ihr den Raid-Boss bereits zu zweit in die Knie zwingen. Wir empfehlen euch jedoch, den einen oder anderen Trainer mehr mitzubringen.

Gibt es Shiny-Pinsir? Ja, im Anschluss an den gewonnenen Raid bekommt ihr die Chance, einem normalen Pinsir zu begegnen. Dieses kann mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form gefangen werden. Ihr erkennt es an einem violetten Körper.

Dieses Shiny könnt ihr dann wiederum ebenfalls mithilfe der gesammelten Mega-Energie zu einem temporären Mega-Pinsir weiterentwickeln.