Pokémon GO: Spezialforschung „Ein wagemutiger Held“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Hinweis: Wie die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, am Morgen des 11. Mai auf ihrem Twitter-Account mitgeteilt haben, soll es auf dieser Tafel zu einem Text-Fehler gekommen sein. Demnach steht in der ursprünglichen Fassung, dass man 5 Lade-Attacken nutzen soll, gemeint sind damit allerdings sehr effektive Lade-Attacken (via twitter.com ).

Als Highlight erwartet euch schließlich ein besonderes Ponita, was ein Candela-Accessoire trägt. Dieses kann euch mit etwas Glück sogar in seiner schillernden Form begegnen. Alle Aufgaben, die ihr dazu lösen müsst und welche weiteren Inhalte euch erwarten, haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck nachfolgend zusammengefasst.

In Pokémon GO läuft ab heute das Candela-Event “Ein wagemutiger Held”, dass euch eine gleichnamige Spezialforschung bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten.

