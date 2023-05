Warum schafft Niantic es nicht, den Erfolg von Pokémon GO zu kopieren?

Als Pokémon GO im Sommer 2016 startete, wurde es mit der Veröffentlichung zum globalen Phänomen. Überall stromerten Menschen umher, um die virtuellen Taschenmonster in ihrer Nachbarschaft einzusammeln. Ein Erfolg, den Entwickler Niantic bis heute nicht kopieren konnte. Nun soll Peridot den nächsten Anlauf wagen.

Wie die Zeit doch verfliegt: Ganze sieben Jahre wird Pokémon GO in diesem Sommer schon alt, es kommt quasi in die zweite Klasse. Der große Hype, wie er zur Geburt des Spiels entstand, liegt lange zurück. Szenen wie damals, als Spieler geradezu in Massen losrannten, um ein wildes Pokémon zu schnappen, kommen mittlerweile eher nicht mehr vor.

Doch auch heute gibt es eine große, aktive Community. Die ist immer noch regelmäßig mit Pokémon GO auf dem Handy unterwegs, um Monster zu fangen, Raids zu bestreiten oder Eier auszubrüten.

Das spielt weiterhin erfolgreich Geld ein. Statista berichtete folgende Umsatz-Zahlen für die vergangenen Jahre (via Statista):

2016: 550,45 Mio. US-Dollar Umsatz

2017: 444.75 Mio. US-Dollar Umsatz

2018: 607.68 Mio. US-Dollar Umsatz

2019: 653.59 Mio. US-Dollar Umsatz

2020: 909.11 Mio. US-Dollar Umsatz

2021: 874.4 Mio. US-Dollar Umsatz

2022: 645.59 Mio. US-Dollar Umsatz

Das Spiel hat seine Höhen und Tiefen erlebt. Gerade die letzten Wochen sorgten für viel Kritik, nachdem Fern-Raid-Boni entfernt wurden und einen Frust bei der Community erzeugten, der sogar offene Briefe, Boykott-Aufrufe und Petitionen in Richtung Niantic nach sich zogen. Wer weiß – gäbe es eine richtig gute Alternative zu Pokémon GO, würden Spieler vielleicht sogar wechseln.

Doch bis heute konnte kein Augmented-Reality-Spiel diese Nische, die Pokémon GO im Alleingang aufgerissen hat, ebenso besetzen, wie es der bisherige Platzhirsch tut. In dieser Hinsicht bleibt Pokémon GO nach aktuellem Stand ein Phänomen. Eines, das Niantic selbst mehrfach nachbauen wollte – aber es bis heute nicht schafft. Werfen wir einen Blick zurück.

Die Suche nach der AR-Alternative zu Pokémon GO bleibt bislang erfolglos

In den vergangenen Jahren gab es so manches Spiel, das Spieler ähnlich wie Pokémon GO nach draußen locken und das Gaming mit der realen Welt verbinden wollte. Der neueste Versuch heißt “Peridot” – ein Spiel, das sich wohl am ehesten als “AR-Tamagotchi” beschreiben lässt.

Das Konzept bietet sich durchaus für ein AR-Spiel an. Per Kamera wird ein virtuelles Pet in die reale Welt projiziert, was nebenbei bemerkt auf den ersten Blick besser funktioniert, als die AR-Funktion bei Pokémon GO. Das Tierchen soll man nun hegen und pflegen, auf Abenteuerreise mitnehmen und weitere Dots züchten.

Das Spiel an sich geht gut von der Hand, doch der Release-Tag am 09. Mai erfolgt bislang ohne große Fanfaren. Es fehlt, zumindest jetzt noch, an Aufmerksamkeit. Ein Indikator: Das Subreddit zu Peridot hat Stand jetzt gerade mal 886 Mitglieder, während es bei Pokémon GO 4,3 Millionen Mitglieder sind. Das kann natürlich weiter wachsen und die Entwicklung des Spiels bleibt abzuwarten – aber derzeit weist nichts darauf hin, dass Peridot auch zum globalen Phänomen wird.

Dabei hat “Peridot” als bislang unbekannte Eigenmarke von Niantic logischerweise einen schwereren Start als Pokémon GO, das auf die riesige Strahlkraft der Marke zurückgreifen konnte.

Doch allein die große Marke macht es auch nicht. Das zeigten andere Versuche in Sachen AR-Spiele.

Harry Potter etwa ist eine unfassbar große Marke, die zum Start auch einige Leute in das Spiel “Wizards Unite” zog – Pokémon GO mit Zauberern und Hogwarts. Doch nach nur 2,5 Jahren hatte es sich ausgezaubert, im Januar 2022 wurde das Spiel beendet. Im Google Play Store stand es am Ende bei 10. Mio + Downloads, was aber nicht reichen sollte, um weiter zu bestehen.

Pikmin Bloom lädt seit 2021 zum Spazieren ein und erfreut sich positiver Bewertungen in den App Stores, ist aber bei weitem nicht so groß geworden wie Pokémon GO. Pikmin Bloom steht im Google Play Store heute bei 1 Mio. + Downloads.

Mit NBA All-World veröffentlichte Niantic zudem ein Basketball-Spiel, bei dem man Basketball-Stars an Stops in der realen Welt verpflichten und Matches auf den Korb spielen konnte. Doch auch hier entstand kein großer Hype. Im Play Store steht es bei 500.000+ Downloads.

Auch Catan: World Explorers wurde nach knapp einem Jahr wieder beendet. Das kam im Play Store nur auf 100.000+ Downloads.

Peridot steht aktuell ebenfalls bei 100.000+ Downloads im Play Store, hat aber auch gerade erst seinen Release-Tag. Pokémon GO steht im Play Store derzeit bei 100 Mio. + Downloads. Als Richtwert gibt das eine gute Vergleichsgrundlage – auch, wenn offizielle genaue Zahlen, oder die Zahlen aus dem iOS-Store nicht bekannt sind.

Ein weiterer Indikator: Hier seht ihr das aktuelle Interesse bei Google Trends für Pokémon GO (blaue Linie) über die vergangenen 12 Monate, im Vergleich zu Peridot, Niantic-Erstling Ingress, Pikmin Bloom und NBA All-World. Zu sehen ist, dass das Suchinteresse der anderen Spiele in diesem Zeitraum nicht an Pokémon GO heranreicht, trotz dessen Alters:

Das Suchinteresse nach Pokémon GO und den Alternativen bei Google Trends in den letzten 12 Monaten

Es scheint: So richtig will keines der Experimente dasselbe Interesse aufbringen wie Pokémon GO.

Ein weiteres Spiel rund um Monster befindet sich derweil schon in den Startlöchern: Monster Hunter Now soll ein weiterer Versuch sein, eine beliebte Spielereihe in ein AR-Erlebnis zu verwandeln. Ob das klappt, bleibt abzuwarten.

Niantic steht mit der Problematik aber nicht allein dar: Auch The Witcher: Monster Slayer, hinter dem Entwickler Spokko und CD Projekt Red stehen, schickte sich an, ein erwachsener Konkurrent zu Pokémon GO zu werden. Es klappte nicht: 2023 wird das Spiel abgeschaltet.

Warum kommt nichts an Pokémon GO heran?

Was macht Pokémon GO so erfolgreich? Man könnte hier recht einfach mit “es ist halt Pokémon” argumentieren, schließlich ist Pokémon aktuell eine der größten Marken der Welt (via titlemax.com). Und das ist sicherlich ein entscheidender Faktor, denn schaut man sich in der Pokémon-Community um, sieht man öfter das Argument Ich spiele dieses Spiel nur, weil es Pokémon ist , und nicht wegen der AR-Komponente.

An den Design- und Gameplay-Entscheidungen rund um Pokémon GO gibt es schließlich auch Kritik. So liest man immer wieder die Ansicht, dass das Spiel an sich eigentlich noch viel besser sein müsste.

Doch betrachtet man es etwas genauer, ergeben sich ein paar Vermutungen, wieso ausgerechnet Pokémon so gut zu dieser Art von Spiel passt. Zum einen ist es ein Spiel, das für zahlreiche Altersgruppen funktioniert. Kinder können mit Pokémon viel anfangen, doch auch die Zielgruppe mit einer gewissen Nostalgie für das Franchise wird hier abgeholt. Eltern können mit ihren Kindern spielen, Freunde können miteinander losziehen – es ist ein Spiel für alle.

Dazu sind die Mechaniken, die Pokémon ausmachen, nicht wahnsinnig kompliziert und lassen sich ideal auf ein Spiel wie “GO” übertragen. Schließlich läuft man auch in den Hauptspielen in erster Linie durch die Gegend und sammelt plötzlich auftauchende Pokémon. Genau das ist auch der Haupt-Inhalt von GO: Das Entdecken und Sammeln, während man die Welt erkundet. Bei Harry Potter beispielsweise ergab sich diese Verbindung nicht direkt.

Auch Team Rocket hat es zu Pokémon GO geschafft:

Auch die Arenen aus den Hauptspielen haben, in abgewandelter Form, ihren Platz im Spiel gefunden. Die einfachen, passenden Dinge wurden übernommen. Auffällig ist hier zum Beispiel, dass der Zucht -Aspekt, der etwas komplizierter ausfällt, keinen Platz in GO gefunden hat – und nun bei Peridot auftaucht.

Insgesamt ist Pokémon GO vom reinen Spielerlebnis her einfach recht nah an dem, was man von der Hauptmarke erwartet. Bei anderen Kandidaten, die in die selbe Nische wollten, ist das eher weniger der Fall.

Zu guter Letzt ist auch die Langlebigkeit selbst ein wichtiges Argument dafür, dass das Spiel weiterhin Erfolg hat. Viele Spieler, die seit Jahren dabei sind, würden nur ungern Zeit und teilweise Geld investiert haben, um dann einfach abspringen. Vergleichbar ist das vielleicht mit WoW in der Welt der MMOs, wo immer wieder vom “WoW-Killer” gesprochen wird, der aber einfach nicht kommt.

Welche Gründe seht ihr für den Erfolg von Pokémon GO? Und wieso schafft es kein anderes Spiel? Habt ihr Alternativen ausprobiert? Erzählt es uns in den Kommentaren.