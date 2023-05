Pokémon GO: Top-Raids mit Regidrago starten am Wochenende – Das bringt das Entschädigungs-Event

Nach einem missglückten ersten Versuch in Pokémon GO kehrt Regidrago nun in Top-Raids zurück. Was könnt ihr erwarten?

Was ist das für ein Event? Im März 2023 liefen zum ersten Mal die Top-Raids mit Regidrago, doch es kam zu Problemen. So berichteten Spieler von fehlerhaften Fang-Kreisen, Login-Problemen oder auch dem schlichten Fehlen von Top-Raids.

In der Folge entschuldigte sich Niantic für die Probleme und setzte ein Entschädigungs-Event an, bei dem Regidrago erneut auftauchen soll. Das steht nun am kommenden Wochenende an.

Wann laufen die Top-Raids mit Regidrago? Das Entschädigungsevent läuft am Samstag, den 13. Mai 2023. Erneut werden zu drei Zeitpunkten Top-Raids mit Regidrago stattfinden:

Um 11:00 Uhr Ortszeit

Um 14:00 Uhr Ortszeit

Um 17:00 Uhr Ortszeit

Was passiert bei den Top-Raids mit Regidrago?

Inhaltlich wird das Event dem entsprechen, was das ursprüngliche Event bringen sollte. Der Fokus liegt also auf den Top-Raids an sich. Allerdings gibt es auch eine befristete Forschung.

Was ist ein Top-Raid? Die Top-Raids stellen schwierigere Raids dar, die zudem nur vor Ort herausgefordert werden können. Sie sind immer für 30 Minuten lang verfügbar, sobald sie geschlüpft sind.

Damit ihr Regidrago schnell besiegen könnt, findet ihr hier unserer Konter-Guide für Top-Raids mit Regidrago.

Was gibt es für eine Forschung? Es wird zwei befristete Forschungen geben, die zwischen 11:00 und 18:00 Uhr Ortszeit verfügbar sind. Hier muss man verschiedene Feldforschungsaufgaben abschließen. Der Abschluss bringt Bonbons für Regirock, Regice und Registeel.

Gibt es noch einen Bonus? Nur in der Zeitzone GMT +13, also beispielsweise für Spieler in Neuseeland, die von den ursprünglichen Problemen besonders betroffen waren. Für diese Spieler wird es zum Event ein Bundle mit 3 Premium-Kampf-Pässen und 2 Silbernen Sananabeeren geben.

Ansonsten läuft am Wochenende weiterhin das neue Event “Ein wagemutiger Held” in Pokémon GO.