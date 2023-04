Pokémon GO bringt im Mai ein Entschuldigungs-Event mit Regidrago

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Wann läuft das? Das Ersatz-Event läuft am Samstag, den 13. Mai 2023. Zu den Zeiten um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit werdet ihr an Arenen Top-Raids mit Regidrago finden.

Was ist das für ein Event? Das Event im Mai wird einen Nachmittag lang wieder Top-Raids mit Regidrago freischalten. Weltweit bekommen Trainer also erneut die Chance, das Pokémon zu bekämpfen und anschließend zu fangen.

Die ersten Raids mit Regidrago in Pokémon GO liefen überhaupt nicht nach Plan. Darum startet das Spiel im Mai ein Event, das die Top-Raids mit Regidrago zurückbringt. Wir zeigen euch den Termin und die Inhalte hier.

