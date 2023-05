Endlich! Pokémon GO bringt den Meisterball – Wie ihr ihn bekommt und wie stark er ist

Es ist so weit: Der Meisterball landet in Pokémon GO. Was das neue Item bringt und wie ihr es bekommt, zeigen wir euch hier.

Seit Jahren schon warten Trainer auf den Meisterball, nun landet er tatsächlich in Pokémon GO. Das gab Niantic über den offiziellen Pokémon-GO-Blog bekannt.

Was ist der Meisterball? Fans der Pokémon-Reihe kennen den Ball natürlich. Der Meisterball ist der beste Ball in der Welt von Pokémon. Egal, auf welches wilde Pokémon man ihn wirft, es wird gefangen, und wenn es noch so stark ist.

Der Knackpunkt: Man bekommt den Meisterball in der Regel nur ein Mal pro Spiel, oder zumindest ist er extrem selten. Und auch in Pokémon GO scheint man einen ähnlichen Weg zu gehen.

Wann kommt der Meisterball? Er wird ab dem 22. Mai im Rahmen einer Spezialforschung in Pokémon GO landen.

Wie stark wird der Meisterball in Pokémon GO? Auch in Pokémon GO wird der Meisterball der beste Ball. Niantic erklärt deutlich, dass man jedes wilde Pokémon garantiert damit fängt – auch in Raids. Genauso gilt das für Pokémon aus Lockmodulen oder aus dem täglichen Abenteuerrauch.

Die extrem schwierig zu fangenden Galar-Vögel wären also ein Beispiel für Monster, die man sich mit dem Ball endlich sichern könnte.

Wie bekommt man den Meisterball in Pokémon GO?

Nachdem zahlreiche Leaks auf den Meisterball hinwiesen, ist der Release-Zeitpunkt nun offiziell: Der Meisterball kommt am 22. Mai zu Pokémon GO.

An diesem Tag wird Pokémon GO eine neue Spezialforschung um 10:00 Uhr Ortszeit freischalten, die man bis Ende der Season am 01. Juni 2023 abholen kann. Sie soll sich laut Ankündigung um Team GO Rocket und ein Geschenk von Prof. Willow drehen – den Meisterball.

Wie selten wird der Meisterball? Man wird ihn nicht in rauen Mengen finden, das ist klar. Laut Ankündigung bekommt man den Meisterball “nicht alle Tage”, weshalb man sich genau überlegen soll, wofür man ihn einsetzt.

Gleichzeitig wird aber auch herausgestellt, dass man Ausschau nach weiteren Gelegenheiten halten soll, den Meisterball zu bekommen. Dementsprechend wird es weitere Chancen auf den Ball geben.

Mit dem Meisterball landet ein neues Feature in Pokémon GO, noch bevor die aktuelle Season endet. Doch die Jahreszeit “Rising Heroes” läuft immer stärker auf ihr Ende zu, bevor es ab dem 01. Juni 2023 um 10:00 Uhr voraussichtlich mit einer neuen Season weitergeht.

Damit ihr auf Stand bleibt, findet ihr hier alle Mai-Events in Pokémon GO, die bis dahin noch stattfinden.

