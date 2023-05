Trainerin kriegt rührendes Muttertags-Geschenk im Pokémon GO-Style – Community ist begeistert

Anlässlich des Muttertags konnte sich eine Trainerin von Pokémon GO über ein ganz besonderes Geschenk ihrer Kinder freuen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches das war und wie die Community darauf reagiert.

Um welches Geschenk geht es? Am 14. Mai konnten sich die Mütter in einigen Ländern anlässlich des Muttertags über kleine Geschenke freuen. So auch die Reddit-Userin merganzer, die von ihren Kindern ein ganz besonders Geschenk im Pokémon GO-Style erhalten hat und damit in der Community für ordentlich Begeisterung sorgt. Was sie genau bekommen hat, zeigen wir euch nachfolgend.

Kinder beschenken Mutter mit typischen Pokémon GO-Geschenk

Was hat die Mutter als Geschenk bekommen? Wie die Userin und Mama in ihrem Reddit-Beitrag zeigt, haben sich ihre Kinder mit Unterstützung ihres Mannes zum Muttertag besonders viel Mühe gegeben und sie mit einem typischen Pokémon GO-Päckchen beschenkt. So zeigt sie stolz ein Bild des Geschenks.

Natürlich durfte dabei auch die für Pokémon GO übliche Postkarte nicht fehlen, die ein Bild ihrer Tochter im Garten zeigt. Und auch der Standort und die Beschreibung des PokéStops wurden auf der Karte entsprechend personalisiert. Dazu gab es ein passendes 7-km-Ei.

Mit dem Geschenk scheinen die Kinder von merganzer jedenfalls alles richtig gemacht zu haben, denn wie sie in den Kommentaren verrät, war es mit einem für sie ganz besondern Highlight verziert: einem Lapras-Sticker.

So schreibt sie: “Die Postkarte aus ‘Backyard Garden’ zeigt die 50 Pfund Hagel, die das Sonnentuch während eines Sturms in der letzten Woche gesammelt hat. Das Geschenk enthielt mehrere nette kleine Geschenke von meinem Mann und meinen Kindern. Ich wünschte, es gäbe einen Lapras-Aufkleber im Spiel! Das ist mein Favorit.”

Was war im Geschenk? Auch im Geschenk ging es, zumindest teilweise, mit dem Pokémon-Thema weiter. So erklärt merganzer in den Kommentaren, dass sie sich neben neuen Handy-Ladegeräten, einem Glücksbringer sowie ein paar Bildern von ihren Kindern auch über Himmihbeeren in Form von frischen Himbeeren freuen konnte. Darüber hinaus erhielt sie noch jeweils ein Nachtara und ein Ignivor, da sie beide Monster noch nicht in ihrer Sammlung hatte.

“Hast du eine Anleitung, wie man das macht?”

Community feiert die Idee: Und nicht nur bei merganzer kam das Muttertags-Geschenk ihrer Kinder besonders gut an, sondern auch in der Community. So erhielt ihr Beitrag auf Reddit bis jetzt (Stand 15.05.2023 um 12:00 Uhr) mehr als 2.800 Upvotes.

In den Kommentaren feiern die Trainer die Idee und wollen ein solches Geschenk sogar teilweise selbst bauen. So kann man folgendes lesen (via reddit.com):

lavendermoontoast: “Das ist bezaubernd”

-Taiha-: “Das ist unglaublich!! Hast du eine Anleitung, wie man das macht?”

MikaTheMighty85: “Das ist so niedlich und süß! Alles Gute zum Muttertag”

CatKittyMeowCat: “Ich finde das absolut großartig.”

Und auch ihr Wunsch nach einem Lapras-Sticker könnte durch ihren Reddit-Beitrag wohl bald noch Wirklichkeit werden. In den Kommentaren schreiben nämlich mehrere Spieler, dass sie noch welche in ihrer Sammlung haben und sie bereit wären, ihr einen davon zu schicken.

So kann man das nachbauen: Die Vorlage für das reale Pokémon GO-Geschenk hatte ihr Ehemann im Internet gefunden. Anlässlich des GO Fest 2020 wurden diese nämlich als Bastelbögen veröffentlicht. Wer also nun ebenfalls kreativ und selbst ein solches Geschenk basteln möchte, findet hier die Links zu den entsprechenden Bastelbögen.

Wie gefällt euch die Geschenk-Idee der Kinder? Hättet ihr euch darüber auch so sehr gefreut? Und wollt ihr es vielleicht sogar selbst nachbauen? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

