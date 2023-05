In Pokémon GO könnt ihr bereits jetzt die neuen Crypto-Raids machen – So funktioniert das neue Feature

In Pokémon GO könnt ihr bereits jetzt die neuen Crypto-Raids machen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie das neue Feature funktioniert, wie ihr die Crypto-Scherben bekommt und was ihr außerdem beachten solltet.

Um welche Raids geht es? Heute, am 22. Mai 2023, startet in Pokémon GO das Event “Aufsteigende Schatten”, bei dem die Mitglieder von Team GO Rocket erstmals die Arenen übernehmen und ihr deshalb dort gegen Crypto-Pokémon kämpfen könnt. Um die neuen Crypto-Raids zu spielen, müsst ihr aber nicht bis zum Event-Startschuss warten, denn diese sind im Spiel bereits aktiv.

Was das für ein neues Feature ist, welche Monster es euch bringt und wie ihr die entsprechenden Items sammelt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann sind die Raids aktiv? Die neuen Crypto-Raids sind bereits aktiv und laufen bis zum 28. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das sind die neuen Crypto-Raids

Was sind das für Raids? Während des Events “Aufsteigende Schatten” werden die Mitglieder von Team GO Rocket nicht nur PokéStops besetzen sondern erstmals auch Arenen. Aus diesem Grund wird es währenddessen sogenannte Crypto-Raids der Stufen 1 und 3 geben, bei denen ihr auf verschiedene Crypto-Pokémon treffen könnt.

Vom 27. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 28. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit erwartet euch dann außerdem Crypto-Mewtu in den Level-5-Crypto-Raids. Genau wie bei anderen Raids erscheint rechtzeitig zuvor ein Crypto-Raid-Ei über der Arena. Ihr erkennt es an den typischen lilafarbenen Flammen. Ist das Ei geschlüpft wird die Arena schwarz.

So sehen die neuen Raids aus

Wer kann an den Crypto-Raids teilnehmen? Im Gegensatz zu den normalen Raids dieser Schwierigkeitsstufen, könnt ihr die Crypto-Raids ausschließlich vor Ort spielen. Eine Teilnahme per Fern-Raid ist also nicht möglich. Das bedeutet, dass ihr auch keine Freunde aus der Raid-Lobby heraus zu den Raids einladen könnt.

Besondere Schwierigkeit: Dass ihr die neuen Crypto-Raids nur vor Ort spielen könnt und somit eine entsprechende lokale Community zur Unterstützung benötigt, ist aber nicht die einzige Schwierigkeit, die die neuen Raids mit sich bringen. In den Level-3- und Level-5-Raids erwartet euch eine weitere Herausforderung.

Die Raid-Bosse werden nämlich wütend, wenn man gegen sie kämpft. Dadurch steigert sich ihr Angriff und ihre Verteidigung. Um sie zu bändigen, kann man die neuen “erlösten Edelsteine” verwenden. Dabei ist der Einsatz von mehreren dieser Items in einem Raid möglich. Setzt ihr diese gleichzeitig, wird der Effekt gestapelt.

Alle Crypto-Raid-Bosse und wie schwer sie zu besiegen sind

Welche Raid-Bosse erwarten euch? In den kommenden Tagen könnt ihr in den Crypto-Raids auf eine Reihe verschiedener Monster treffen. Das eine oder andere Crypto-Pokémon wird dabei sogar in seiner schillernden Form zu bekommen sein. So feiert auch Crypto-Mewtu am Wochenende sein Shiny-Debüt im Spiel. Folgende Monster könnt ihr in den kommenden Tagen finden:

Crypto-Raid Raidboss Level-1 Crypto-Quapsel*

Crypto-Machollo*

Crypto-Knofensa

Crypto-Tanhel* Level-3 Crypto-Lorblatt

Crypto-Tyracroc

Crypto-Sniebel*

Crypto-Igelavar Level-5

(nur am 27. und 28. Mai) Crypto-Mewtu* Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden

An Arenen, die nicht von Team GO Rocket besetzt sind, können außerdem normale Raids stattfinden.

So schwer sind die neuen Raids: Niantic selbst hat die neuen Crypto-Raids als relativ schwierig angeworben. So erklärte uns John Funtanilla, Senior Producer bei Pokémon GO, in einem Interview, dass ihr circa 8 Trainer sowie genügend erlöste Edelsteine benötigt, um Raid-Bosse wie Crypto-Mewtu zu besiegen. Erfahrene Spieler können es aber auch ohne den Einsatz der neuen Items schaffen.

In den sozialen Netzwerken haben aber die ersten Trainer bereits gegen die neuen Crypto-Raid-Bosse gekämpft. Dabei zeigt sich, dass die Level-1-Raids nach wie vor kein Problem sind. So kann man diese auch weiterhin allein bewältigen.

Und auch die neuen 3-Sterne-Raids sollen grundsätzlich allein schaffbar sein, wie der Reddit-User im_nelly in den Kommentaren bestätigt (via reddit.com). Allerdings ist der Unterschied zu anderen Level-3-Raids dennoch deutlich spürbar. Wer also noch nicht so ein hohes Trainer-Level hat, der sollte sich hierbei besser Unterstützung von einem anderen Trainer holen.

So gut ist die IV der Monster: Normalerweise haben die Pokémon aus Raids eine relativ hohe IV. So liegt diese in der Regel nicht niedriger als 80 %. Bei den neuen Crypto-Raids sieht das allerdings etwas anders aus, wie die ersten Trainer auf Reddit berichten (via reddit.com). So sollen hierbei euch Monster mit einer deutlich niedrigeren IV gefangen wurden sein. Stellt euch also bei den Crypto-Pokémon darauf ein.

Crypto-Scherben und erlöste Edelsteine – So bekommt ihr sie

Das neue Raid-Feature bringt euch aber nicht nur erstmals Crypto-Pokémon in die Raids, sondern hat auch neue Items dabei. So sollt ihr mithilfe von erlösten Edelsteinen versuchen, die wütend gewordenen Raid-Bosse zu besänftigen, um sie schließlich besiegen zu können. Wie ihr die neuen Items bekommt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

So bekommt ihr erlöste Edelsteine: Damit ihr euch einen erlösten Edelstein sichern könnt, müsst ihr zunächst sogenannte Crypto-Scherben sammeln und diese mit Hilfe des Scherbenschmelzers von Professor Willow zusammensetzen. Wie das neue Item aussieht, zeigt ein Tweet der Entwickler:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

So sichert ihr euch Crypto-Scherben: Dieses Item benötigt ihr, um euch den erlösten Edelstein zu holen, der euch im Kampf nützlich sein kann. Um euch die Scherben zu sichern, müsst ihr gegen die Mitglieder von Team GO Rocket kämpfen, die dieses Item, ähnlich wie die mysteriösen Teile, nach dem Kampf fallen lassen. Wie die Crypto-Scherben aussehen, zeigten die Entwickler in einem Tweet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Je nachdem, gegen welches Mitglied ihr kämpft, erhaltet ihr verschieden viele Teile nach eurem Sieg:

Rocket-Rüpel: 1x Crypto-Scherben

1x Crypto-Scherben Rocket-Bosse (Arlo, Sierra, Cliff): 3 Crypto-Scherben

3 Crypto-Scherben Rocket-Boss Giovanni: 4 Crypto-Scherben

Und auch als Belohnung aus einem Crypto-Raid haben Trainer bereits Crypto-Scherben erhalten. Hierbei variiert die Menge jedoch.

Wie viele Crypto-Scherben braucht man? Um euch einen erlösten Edelstein zusammenzubauen, werden insgesamt 4 Crypto-Scherben benötigt.

Wie gefall euch die neuen Crypto-Raids? Habt ihr bereits welche ausprobiert? Und habt ihr dazu Unterstützung von anderen Trainern gebraucht oder hättet ihr den Raid allein geschafft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

