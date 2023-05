Pokémon GO: Team Rocket übernimmt eure Arenen durch schwere Crypto-Raids mit Mewtu – Alles zum Event „Aufsteigende Schatten“

In Pokémon GO erwartet euch ab dem 22. Mai das Rocket-Event “Aufsteigende Schatten”, das euch die langersehnten Crypto-Raids sowie neue passende Items bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr zum neuen Raid-Format wissen müsst.

Um welches Event geht es? Am Montag, den 22. Mai, startet in Pokémon GO ein neues Event unter dem Namen “Aufsteigende Schatten”. Bei diesem werden die Mitglieder von Team GO Rocket im Spiel wieder eine zentrale Rolle einnehmen. Während ihr die Bösewichte bislang nur an PokéStops und in Ballons antreffen konntet, wird Team GO Rocket nun auch erstmals die Arenen für sich beanspruchen.

Dabei könnt ihr euch endlich auf spezielle Crypto-Raids freuen, die euch am 27. und 28. Mai sogar Crypto-Mewtu zurück ins Spiel bringen. Was ihr zu den Crypto-Raids wissen müsst, was es mit den neuen Items auf sich hat und welche Inhalte euch außerdem zum Event erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Team GO Rocket-Event “Aufsteigende Schatten” startet am 22. Mai 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 28. Mai 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Update vom 18. Mai, 15:32 Uhr: Wir haben alle Raid-Bosse, Spawns und Boni zum Event “Aufsteigende Schatten” für euch im Beitrag ergänzt.

Das sind die neuen Crypto-Raids

Was sind das für Raids? Während des Events werden die Mitglieder von Team GO Rocket wieder besonders aktiv sein und erstmals sogar die Arenen übernehmen. Aus diesem Grund könnt ihr dort auf verschiedene Crypto-Raid-Bosse treffen. Besiegt ihr diese, dann habt ihr die Chance euch dieses zu sichern.

Wie stark werden die Crypto-Raid-Bosse? Die neuen Crypto-Bosse werden die Raids in verschiedenen Schwierigkeitsstufen beherrschen, haltet also in Level-1-, Level-3- und Level-5-Raids nach ihnen Ausschau.

Dabei sollen sie aber laut Niantic gar nicht so einfach zu besiegen sein, denn Team GO Rocket setzt auf starke Exemplare. Vor allem Crypto-Mewtu wird für euch interessant sein. Außerdem erwarten euch folgende Monster:

Crypto-Raids Pokémon Level-1-Raids Crypto-Quapsel*

Crypto-Machollo*

Crypto-Knofensa

Crypto-Tanhel* Level-3-Raids Crypto-Lorblatt

Crypto-Tyracroc

Crypto-Sniebel*

Crypto-Igelavar Level-5-Raids Crypto-Mewtu*

(nur vom 27. Mai 10:00 Uhr bis 28. Mai 20:00 Uhr) Pokémon, denen ihr auch in ihrer Shiny-Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Und das ist noch nicht alles, denn sie bringen eine weitere Besonderheit mit: Bosse der Level-3- und Level-5-Raids werden nämlich wütend, wenn man gegen sie kämpft. Das verstärkt wiederum ihren Angriff und ihre Verteidigung. Um sie zu besiegen, solltet ihr also nicht nur genügend Trainer mit starken Kontern ansammeln, sondern auch auf die neuen Items setzen.

Wie viele Trainer man im Kampf gegen die verschiedenen Crypto-Raid-Bosse benötigt, bleibt für den Moment aber noch abzuwarten.

Kann man aus der Ferne daran teilnehmen? Nein, um an einem Crypto-Raid teilzunehmen müsst ihr vor Ort spielen. Eine Teilnahme per Fern-Raid ist leider nicht möglich.

So sehen die neuen Raids aus

Wird es auch normale Raids geben? Ja, an allen Arenen, die während des Events nicht durch Team GO Rocket besetzt sind, können weiterhin die regulären Raids stattfinden. Dort erwarten euch folgende Raid-Bosse:

Raids Pokémon Level-1-Raids Piepi*

Tentacha*

Marill*

Algitt

Robball Level-3-Raids Magneton

Lapras*

Flunkifer*

Impoleon Level-5-Raids Kapu-Kime* (bis 24. Mai)

Regigigas* (ab 24. Mai) Mega-Raids Mega-Pinsir* (bis 24. Mai)

Mega-Altaria* (ab 24. Mai) Pokémon, denen ihr auch in ihrer Shiny-Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Eine Ausnahme bildet hier jedoch der 27. Mai 2023. An diesem finden zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr Ortszeit ausschließlich Crypto-Raids statt.

Das müsst ihr beachten: Während ihr normalerweise nach einem gewonnenen Raid einen Team-Bonus bei den Permierbällen erhaltet, wird es diesen bei den gewonnen Crypto-Raids nicht geben. Stellt euch somit also auf weniger Bälle beim Fangen ein.

Die neuen Items im Überblick

Welche neuen Items gibt es? Neben den neuen Crypto-Raids wird es auch drei neue Items geben, die euch im Kampf gegen den Crypto-Raid-Boss nützlich sein können:

Crypto-Scherben: Dabei handelt es sich um geheimnisvolle Edelsteinfragmente, die ihr, ähnlich wie bei den mysteriösen Teilen, durch Kämpfe gegen Team GO Rocket erhaltet. Diese müsst ihr sammeln, um einen erlösten Edelstein zu bekommen.

Dabei handelt es sich um geheimnisvolle Edelsteinfragmente, die ihr, ähnlich wie bei den mysteriösen Teilen, durch Kämpfe gegen Team GO Rocket erhaltet. Diese müsst ihr sammeln, um einen erlösten Edelstein zu bekommen. Scherbenschmelzer: Bei diesem Item handelt es sich um ein von Professor Willow entwickeltes Item, eine Art Konverter, um die gesammelten geheimnisvollen Edelsteinfragmente zusammenzusetzen.

Bei diesem Item handelt es sich um ein von Professor Willow entwickeltes Item, eine Art Konverter, um die gesammelten geheimnisvollen Edelsteinfragmente zusammenzusetzen. Erlöster Edelstein: Habt ihr die gesammelten Teile zusammengesetzt, dann werdet ihr mit einem “gereinigten Edelstein” belohnt. Diesen benötigt ihr im Kampf gegen den Crypto-Raid-Boss.

Wie ihr die Mitglieder von Team GO Rocket aufspüren könnt, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Was bringt der erlöste Edelstein im Kampf? Um euch einen Vorteil im Kampf zu verschaffen, solltet ihr auf erlöste Edelsteine zurückgreifen. Diese schwächen den Crypto-Raid-Boss vorübergehend in seinem Angriff und seiner Verteidigung, wenn ihr sie während des Kampfes einsetzt.

Können mehrere gereinigte Edelsteine genutzt werden? Ja, ihr könnt während eines Raids mehrere dieser erlösten Edelsteine nutzen, um euch einen Vorteil im Kampf zu sichern. Das solltet ihr als Team auch auf jeden Fall nutzen. Verwendet ihr diese nämlich gleichzeitig, dann wird der Effekt gestapelt. Wurden genügend dieser Edelsteine eingesetzt, dann bändigt ihr den Raid-Boss, er ist nicht mehr wütend und kann besiegt werden.

Alle Spawns & Boni zum Event “Aufsteigende Schatten”

Neben den neuen Crypto-Raids könnt ihr während des Events aber auch auf verschiedenen wilde Spawns treffen sowie euch über einige Boni freuen. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Allen Pokémon, die ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden könnt, haben wir für euch mit einem (*) markiert.

Alle wilden Spawns:

Rettan*

Golbat

Smogon*

Hunduster*

Fiffyen*

Skunkapuh

Pionskora*

etwas seltener: Hisui-Baldorfish Zurrokex



Alle Event-Boni:

Besondere Crypto-Raids mit Crypto-Mewtu vom 27. Mai 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 28. Mai um 20:00 Uhr Ortszeit

Team GO Rocket erhöht am 27. Mai von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit seine Aktivität an diesem Tag finden ausschließlich Crypto-Raids statt

Team GO Rocket spawnt häufiger an PokéStops und in Ballons

Event-Feldforschungen zu Team GO Rocket Belohnung: mysteriöse Teile und Sternenstaub

kostenlose Spezialforschung “Nichts wie raus und GO” Belohnung: Meisterball

Helden-Pose für euren Avatar

Wie gefallen euch die Aussichten auf die neuen Crypto-Raids? Werdet ihr versuchen, die neuen Raid-Bosse zu bekämpfen? Oder fehlt euch die lokale Community als Unterstützung? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht auch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO noch einiges geplant. Hier zeigen wir euch die Termine für die Community Days im Juni, Juli und August.