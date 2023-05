Pokémon GO: Spieler sind seit Wochen gefrustet – So meldet sich Niantic jetzt

Seit einigen Wochen äußern Fans von Pokémon GO ihren Frust in Richtung Entwickler Niantic, nachdem ein Update die Fern-Raids teurer machte. Nun hat sich Pokémon-GO-Director Michael Steranka zu dem Thema geäußert.

Was ist die Situation? Ende März 2023 kündigte Niantic an, eine Preiserhöhung bei den Fern-Raid-Pässen in Pokémon GO vorzunehmen und setzte dies am 06. April 2023 um.

Dies sorgte für Ärger bei einigen Teilen der Community. So wurde ein offener Brief unter dem Motto “HearUsNiantic” aufgesetzt, in dem Content Creator und Spieler ihren Frust an dieser Änderung verdeutlichten. Zudem äußerte man, sich als Community ungehört zu fühlen (via reddit).

Niantic meldete sich in den folgenden Wochen allerdings nicht zu dem Thema, was zu weiterer Kritik führte. Nun hat sich Pokémon-GO-Director Michael Steranka in einem Interview gegenüber dem Portal Dot Esports zu den Problemen geäußert (via dotesports).

Das sagt Steranka: In dem Interview mit Dot Esports erklärt Steranka, man habe die Bewegung gehört, “wir lesen alles und sehen alles”, so der Director. Er meint, man “wolle Taten lieber sprechen lassen, als Worte” und betont: “Und wir haben als Entwicklungsteam wirklich hart daran gearbeitet, eine ganze Reihe neuer Funktionen zusammenzustellen, die den Spielern im Laufe dieses Jahres hoffentlich gefallen werden.”

Die Entscheidung hinsichtlich der Fern-Raids sei ihm selbst auch schwergefallen, so Steranka, aber er meint:

Wenn wir uns den Gesamtzustand des Spiels ansehen und die Art von Verhalten, die die Fern-Raids mit sich brachten, dann passte das einfach nicht zu der Art von Erfahrung, die wir schaffen wollten. Und ich kann ehrlich sagen, dass es sogar für mich persönlich zu einer ungesunden Art wurde, mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich habe einfach Geld für Pokémünzen ausgegeben, damit ich so viel wie möglich legendäre Raids spammen kann. Und wir reden hier von legendären Pokémon, die der epische Gipfel aller Pokémon-Inhalte sein sollen. Und das ist etwas, das Spieler, mich eingeschlossen, mehr als ein Dutzend Mal am Tag tun, manche sogar mehr als 100 Mal am Tag. Das ist also etwas, das wir ehrlich gesagt etwas zu lange auf sich warten ließen und schließlich korrigieren mussten. Michael Steranka, via DotEsports

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sie sei für die Langlebigkeit des Spiels aber nötig, erklärt Steranka. Derzeit gäbe es keine Pläne, die Punkte von HearUsNiantic anzusprechen, “weil wir uns an die getroffene Entscheidung halten werden”, so Steranka: “Aber stattdessen hoffen wir, dass die Spieler viel von der harten Arbeit sehen werden, die das Team im letzten Jahr in dieses Spiel gesteckt hat, denn ich denke, was wir 2023 herausbringen werden, wird die Leute wirklich umhauen.”

Die Diskussion um die Änderungen wird teilweise sehr emotional geführt. Das sorgte auch innerhalb der Community für Probleme:

Wie reagiert die Community? In den Subreddits zu Pokémon GO wird das Statement in einer ersten Reaktion bereits diskutiert und weitestgehend kritisch aufgenommen (via reddit). Spieler äußern Frust, dass offenbar nicht auf die Bedenken der Community eingegangen wird .

“Es ist so traurig, das zu sehen. Sie sind sich der Beschwerden bewusst, sie wissen, dass sie Einnahmen verlieren, aber sie machen trotzdem weiter, weil die Vision offenbar wichtiger ist als der Gewinn und die Lebensqualität der Spieler”, schreibt etwa User hoenndex (via reddit).

“Dies war von Anfang an offensichtlich. Es ist kein Geheimnis, dass sie nie vorhatten, die Änderungen rückgängig zu machen”, meint User nvdnqvi (via reddit)

“Ich will ehrlich sein. Ich verstehe, worüber sie reden, und bei der P2W-Kultur in Spielen ist es ein harter Kampf”, meint User cjjones07 in einem anderen Thread zum Thema (via reddit): “Aber die Ausführung und vor allem die Tatsache, dass sie der Community nicht den Respekt für die ‘HearUsNiantic-Bewegung’ entgegenbringen, um die Änderungen anzugehen, ist ein Schlag ins Gesicht.”

Ob Niantic die verärgerten Spieler mit neuen Features wieder überzeugen kann, bleibt vorerst abzuwarten. Ein erstes dieser neuen Features wurde gerade vorgestellt: Bei Pokémon GO wird es demnächst Crypto-Raids geben.

Was haltet ihr von der Diskussion? Erzählt es uns in den Kommentaren!