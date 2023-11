Seit heute vibriert Pokémon GO mehr – So stellt ihr „Haptik“ aus

In Pokémon GO gibt es eine neue Funktion. Wenn sie euch nicht gefällt, könnt ihr sie auch wieder abschalten.

Was ist das für eine Funktion? Wenn ihr jetzt Pokémon GO in der Version 0.298.1 startet, werdet ihr plötzlich vermehrtes Vibrieren bei unterstützten Smartphones feststellen. Es gibt einen haptischen Puls bei verschiedenen Aktionen im Spiel, etwa:

Beim Antippen des Balls

Immer, wenn der Ball beim Fangen wackelt

Wenn ihr Lade-Attacken im PvP aufladet

Diese Funktion ist nach aktuellem Stand ab sofort standardmäßig aktiviert, wenn ihr Pokémon GO spielt. Doch wenn ihr sie nicht nutzen wollt, beispielsweise, um Akkulaufzeit zu sparen, könnt ihr sie auch wieder deaktivieren.

Wie schalte ich das ab? Dazu müsst ihr einfach nur in die „Einstellungen“ von Pokémon GO gehen. Dort findet ihr direkt ganz oben im ersten Reiter unter „Vibrieren“ den neuen Schalter „Haptik“.

Deaktiviert ihr dort den Schalter, ist auch das Haptik-Feature wieder aus.

Weitere interessante Einstellungen: Generell könnt ihr in Pokémon GO ein paar spannende Funktionen in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Weitere hilfreiche Einstellungen in Pokémon GO

Unter „Erweiterte Einstellungen“ etwa könnt ihr festlegen:

Ob sich euer Spiel den letzten geworfenen Ball merkt, damit ihr ihn direkt wieder verwenden könnt

Ob ihr Geschenke für Sternenstaub öffnen wollt, wenn euer Item-Beutel voll ist

Die „Native Aktualisierungsrate“, damit die Animationen flüssiger laufen

Oder das komplette Herunterladen von Inhalten, um unterwegs den Datenverbrauch zu reduzieren

Außerdem findet ihr hier den Punkt „Spieldaten aktualisieren“. Den soll man in der Regel verwenden, wenn man beispielsweise auf Fehler oder Bugs im Spiel stößt.

Was ist sonst in Pokémon GO los? In Pokémon GO wurde die neue Jahreszeit angekündigt. Unter dem Motto „Zeitlose Reisen“ könnt ihr ab Dezember 2023 einigen Hisui-Pokémon begegnen und euch auf neue Events freuen. Unter anderem steht da auch der große Community Day im Dezember an. Die neue Season läuft bis März 2023.

Damit ihr den kompletten Überblick habt, schaut hier vorbei: Alles zur neuen Season „Zeitlose Reisen“ in Pokémon GO.