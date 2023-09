Pokémon GO bringt ab morgen 9 neue Pokémon – Was macht sie aus?

In Pokémon GO startet der nächste Teil des Hyperbonus mit mehr neuen Pokémon. Die stellen wir euch hier vor.

Was ist das für ein Event? Nachdem das Paldea-Abenteuer direkt zum Start der neuen Season losging, folgt nun der zweite Teil namens Hyperbonus: Paldea.

Das Event beginnt am Sonntag, den 10. September um 10:00 Uhr und endet am Freitag, den 15. September um 20:00 Uhr.

Dabei sind nicht nur tolle Boni wie Vierfach-EP und -Sternenstaub weiterhin aktiv, sondern es kommt auch zu neuen Pokémon-Debüts.

Vier Pokémon und ihre Entwicklungen tauchen auf, sodass es insgesamt 9 neue Monster für euren Pokédex zu verzeichnen gibt. Die stellen wir euch hier einmal vor.

Das sind die 9 neuen Monster in Pokémon GO

Hier seht ihr alle 9 Monster in der Grafik auf einen Schlag:

Doch was macht diese Monster aus?

Micrick und Lextremo

Micrick gehört dem Käfer-Typ an und kann sich zu Lextremo weiterentwickeln. Lextremo bekommt dabei den Unlicht-Typen obendrauf.

Micrick werdet ihr in der Wildnis antreffen können, was es einfacher machen dürfte, die Bonbons für Lextremo zusammenzubekommen. Insgesamt benötigt ihr 50 Bonbons für die Entwicklung. Die Shiny-Variante wird derweil noch nicht im Spiel sein.

Der Fang lohnt sich aber dennoch, denn während des Events wird Micrick an Showcases teilnehmen können. Hier solltet ihr also versuchen, ein gutes Exemplar für die Wettbewerbe zu bekommen.

Pamo, Pamamo und Pamomamo

Pamo bekommt gleich zwei Entwicklungen.

Für Pamamo braucht ihr 25 Bonbons.

Für Pamomamo benötigt ihr 100 Bonbons. Ihr müsst allerdings zuvor 25 Kilometer mit Pamamo laufen.

Damit wird es ein relativ laufintensives Monster, bei dem es möglicherweise etwas Zeit braucht, um die letzte Entwicklung zu bekommen. Immerhin erscheint es in der Wildnis und kann so gesammelt werden, außerdem wird es Forschungsaufgaben dazu geben.

Ähnlich wie bei Micrick ist das Shiny noch nicht verfügbar, dafür ist Pamo aber ebenfalls ein Kandidat für Showcases während des Events. Auch hier gilt also: Möglichst ein gutes Wettbewerbs-Exemplar fangen.

Adebom

Das Storchen-ähnliche Pokémon hat keine Entwicklung, punktet dafür aber mit einer anderen Qualität: Ihr könnt es von Anfang an als Shiny bekommen. Dies ist also ein spannendes Pokémon für alle, die auf der Suche nach schillernden Monstern sind.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das Pokémon wird nicht in der Wildnis spawnen, sondern in den Raids auftauchen. Es wird in die Raids der Stufe 3 einziehen, gemeinsam mit Tortunator und Axantor. Hier müsst ihr also den Kampf angehen, wenn ihr das Monster haben möchtet.

Frospino, Cryospino, Espinodon

Diese Entwicklungsreihe stellt aktuell das spannendste Pokémon im Event dar, denn Espinodon hat das Potenzial, einer der besten Angreifer in Pokémon GO zu werden. Es gehört zu den Pseudo-Legendären Pokémon, also Monstern, die zwar nicht legendär, aber trotzdem extrem stark sind.

Ihr benötigt 25 Bonbons für die Entwicklung von Frospino zu Cryospino, und dann nochmal 100 für Espinodon.

Allerdings ist noch offen, wie gut man die wohl sammeln werden kann. Denn: Das Monster ist in der offiziellen Ankündigung nur als Spawn mit Glück in der Wildnis angekündigt. Das lässt darauf schließen, dass es merklich seltener auftauchen wird, als andere Monster. Nach dem Event soll es dann aus 10-km-Eiern schlüpfen.

Hier befürchten einige Spieler eine Situation wie früher bei Kaumalat oder Milza: Ein mächtiges Monster, das aber kaum anzutreffen ist.

Das wird sich ab Event-Start allerdings erst zeigen. Was haltet ihr von den neuen Monstern? Erzählt es uns in den Kommentaren.