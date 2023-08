Pokémon GO begeistert und gruselt Trainer mit neuem Pokémon: „Kann kaum erwarten, es nie zu kriegen“

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Wie der Release genau aussieht, wird das Event zeigen. Und apropos Events: Hier findet ihr eine Übersicht der neuen Events im September 2023 in Pokémon GO.

Andere witzeln, dass man sich schonmal auf den Community Day 2027 freuen soll, wenn es dann weit verbreitet verfügbar wird. Inwieweit das tatsächlich so kommt, ist natürlich offen. Allerdings zeigten Pseudo-Legendäre der Vergangenheit, dass es gar nicht so weit hergeholt ist, dass man nicht allzu früh auf das coole Monster hoffen sollte.

Das vermuten Spieler nun auch im Fall von Espinodon, beziehungsweise seiner Vorentwicklung. Frospino wird zwar bei den wilden Pokémon des zweiten Hyperbonus-Events geführt, aber es hat als einziges die Einschränkung bekommen, dass man es “mit etwas Glück” finden könnte. Es wird also ein seltenerer Spawn sein, als die anderen Monster. (via pokemongolive.com )

Was ist das Problem? Die Pseudo-Legendären in Pokémon GO sind dafür bekannt, notorisch selten zu sein – zumindest direkt nach ihrem Release. Monster wie Kaumalat, Kapuno oder Miniras suchten Spieler ewig und drei Tage , bevor sie irgendwann gewöhnlicher wurden.

Espinodon gilt bei einigen Spielern jetzt schon als einer der Favoriten der neuen Monster, da es das Potential hat, zu einem der besten Angreifer in Pokémon GO zu werden.

In Pokémon GO tauchen die Paldea-Pokémon auf. Eins davon sieht jetzt schon klasse aus – doch die Frage ist, ob man das überhaupt kriegt.

