Warum sich Pokémon GO gerade für jeden Trainer lohnt

Pokémon GO verteilt gerade richtig starke Boni. Wer es auf EP und jede Menge Sternenstaub abgesehen hat, sollte das ausnutzen.

Was ist in Pokémon GO los? Gerade hat eine neue Season begonnen, nachdem die vorangegangene mit dem globalen GO Fest beendet wurde. Im Rahmen dieses Fests wurde der Hyperbonus freigeschaltet – und der sorgt gerade für richtig gute Laune in der Pokémon-GO-Community.

Mit dem Start der neuen Season kam die erste Rutsche Paldea-Pokémon ins Spiel. Die Starter Krokel, Felori und Kwaks sind unterwegs, genauso wie das Schweine-Pokémon Ferkuli. Gerade letzteres stellt sich dabei als ziemlich leicht fangbar heraus und steht genau richtig, um leicht fabelhafte Würfe zu sammeln.

Diese Würfe bringen einem eine Extra-Portion EP – und die gibt es gerade sowieso in Hülle und Fülle. Denn mit dem aktuellen Event kamen auch zwei Boni ins Spiel:

Der vierfache Sternenstaub

Die vierfachen EP

Hat man gerade einen Spaziergang geplant, kann es sich lohnen, auch noch ein Glücks-Ei für 30 Minuten zu verwenden, das die EP nochmal verdoppelt. So kann man sich achtfache EP sichern – und das ist ein riesiger Vorteil, wenn man dabei ist, zu Leveln.

Ein Trainer kassierte sogar über 70.000 EP mit nur einem Wurf, bei dem einfach alles zusammenpasste. Zudem kann man gut über Freundschaften Leveln. Der Sternenstaub ist währenddessen ebenfalls gern gesehen, denn damit kann man seine Monster verbessern.

Besonders speziell: Es handelt sich nicht nur um ein- oder zweitägige Boni. Der erste Teil des Events läuft bis zum 10. September, der zweite bis zum 15. September. Auch da soll es noch die Vierfach-Boni geben.

Sowohl EP als auch Sternenstaub gehören zu den beiden wichtigsten Dingen, die man in Pokémon GO sammeln kann. Gerade ist also eine sehr gute Zeit, um bei Pokémon GO reinzuschauen. Auch, weil am 10. September die nächste Rutsche Paldea-Pokémon im Spiel landet. Das begeistert aktuell die Community, die sich im Laufe des Jahres eher über unpopuläre Entscheidungen bei Pokémon GO ärgern musste.

Das beste Event seit Ewigkeiten – Trainer loben Season-Start

Was sagt die Community? Im Subreddit zu Pokémon GO finden sich aktuell positive Stimmen zum neuen Event. Der User Animosity_7 teilte einen Post, in dem er erklärt, wie sehr er das neue Event mit den Paldea-Monstern und vor allem den EP feiert. Die Kombination aus EP und fabelhaften Würfen habe ihn extrem nach vorne gebraucht auf dem Weg Richtung Level 50.

In den Kommentaren finden sich zahlreiche, die ebenfalls vom Event begeistert sind:

Ich mag es auch, wenn ich etwas Neues fangen kann. Die XP sind mir ziemlich egal, aber der Sternenstaub ist fantastisch. Für mich ist es das beste Event seit Ewigkeiten , kommentiert ein User (via reddit).

, kommentiert ein User (via reddit). Ich liebe den Staub-Bonus bei diesem Event , kommentiert ein anderer (via reddit): Ich farme wie verrückt. Ich wünschte nur, die Starter wären etwas leichten zu fangen, selbst mit fabelhaften Würfen bleiben sie nicht immer im Ball, haha. Ich liebe dieses Event so sehr.

, kommentiert ein anderer (via reddit): Ich dachte, das Fossilien-Event wäre toll, aber das ist sogar noch besser (via reddit).

Kritische Stimmen gibt es lediglich in Sachen Fang-Rate der Starter, die gerne mal ausbrechen, und dafür, dass man auf Dauer manchmal zu wenig Bälle hat, um hintereinander weg die Monster zu fangen. Hier schlägt ein User allerdings vor, man solle die goldenen PokéStops ausnutzen, die man aktuell wieder im Spiel findet, um dort die Items wieder aufzufüllen.

Insgesamt kommt das Event gut an. Bei euch auch? Oder seht ihr Probleme beim aktuellen Event? Erzählt es uns in den Kommentaren!