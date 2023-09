Pokémon GO: 300.000 EP für beste Freunde – So holt ihr jetzt das meiste aus den Geschenken

In Pokémon GO gibt es in der aktuellen Season einen starken Bonus für Freundschaften. Den könnt ihr zum Leveln nutzen.

Das ist in Pokémon GO los: Die neue Season Reichlich Abenteuer hat begonnen und einige Boni im Gepäck. Besonders stark ist dabei ein Bonus, den manche vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben: Das Freundschaftslevel bringt euch jetzt noch mehr EP.

Sowieso ist das Steigern des Freundschaftslevels einer der besten Wege, um in Pokémon GO an viele EP zu kommen und schnell zu leveln. Doch mit dem Bonus wird es noch stärker.

So sahen die Zahlen bisher aus: Vor der aktuellen Season und damit ohne den Bonus gab es folgende EP-Mengen:

Neuer Freund: 1.000 EP

Gute Freunde: 3.000 EP

Superfreunde: 10.000 EP

Hyperfreunde: 50.000 EP

Beste Freunde: 100.000 EP

Das bringt jetzt der Bonus: Mit dem neuen EP-Bonus gibt es jetzt folgende EP-Mengen (via leekduck.com):

Neuer Freund: 1.500 EP

Gute Freunde: 4.500 EP

Superfreunde: 15.000 EP

Hyperfreunde: 75.000 EP

Beste Freunde: 150.000 EP

Es gibt also anderthalbmal so viel EP wie zuvor, was allein schon ein sehr guter Wert ist. Doch wie kriegt man jetzt die 300.000 EP für beste Freunde?

300.000 EP mit richtigem Timing und Glücks-Ei

Das müsst ihr beachten: Man ist schnell dazu verleitet, in Pokémon GO Geschenke einfach zu öffnen und zu verschicken, ohne groß auf das Freundschaftslevel zu achten, denn das erhöht sich dadurch ja quasi stetig.

Doch gerade, wenn es in Richtung Hyperfreunde und Beste Freunde geht, kann es sich stark lohnen, einen Blick darauf zu haben. Denn das Freundschaftslevel springt in dem Moment hoch, in dem ihr die letzte Interaktion mit einem eurer Freunde verzeichnet.

Zu den Interaktionen zählen etwa das Verschicken und Öffnen von Geschenken sowie das Kämpfen in Raids oder auch ein Tausch. Pro Tag zählt das Spiel eine Interaktion mit Freunden für die Erhöhung eures Freundschaftslevels – nicht mehr.

Nach 1 Tag Interaktion seid ihr “Gute Freunde”

Nach 7 Tagen Interaktion seid ihr “Superfreunde”

Nach 30 Tagen Interaktion seid ihr “Hyperfreunde”

Nach 90 Tagen Interaktion seid ihr “Beste Freunde”

Wenn ihr im Freundschaftsbildschirm auf die Herzen klickt, könnt ihr genau sehen, wie viele Interaktionen es noch braucht, bis euer Freundschaftslevel mit einem Trainer steigt.

Zudem könnt ihr an einem leichten Schimmer um das Trainer-Bild in eurer Freundesliste erkennen, ob ihr schon eine Interaktion mit dem jeweiligen Trainer hattet:

Links: Keine Interaktion; Rechts: Interaktion hat stattgefunden

So kriegt ihr die 300.000 EP: Diese Infos könnt ihr nutzen um einen Aufstieg genau zu timen. Das lohnt sich ganz besonders dann, wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr auf Beste Freunde aufsteigt: Zündet ihr ein Glücks-Ei und steigt im Freundschaftslevel auf, indem ihr eine Interaktion vornehmt, während das aktiv ist, verdoppelt ihr die Anzahl der verdienten EP.

So könnt ihr beim höchsten Level 300.000 EP statt 150.000 EP bekommen. Am besten ist es allerdings, wenn ihr euch mit eurem Gegenüber irgendwie absprechen könnt – denn manche Trainer entfernen in unglücklichen Situationen Freunde direkt, nachdem das Freundschaftslevel gestiegen ist. Dann kriegt die andere Seite den EP-Bonus aber nicht mehr.

Das solltet ihr auch noch beachten: In der aktuellen Season gibt es einen weiteren Bonus, der nützlich hierfür ist: Ihr könnt jetzt 40 Geschenke im Item-Beutel aufbewahren und auch 40 Geschenke am Tag öffnen. Somit könnt ihr mit mehr Trainern pro Tag Interaktionen eingehen und so potenziell noch mehr Freundschaftslevel anheben.

Insgesamt kann es sich in der neuen Season also sehr lohnen, regelmäßig Geschenke zu öffnen und so EP zu sammeln, um im Level bei Pokémon GO zu steigen.

Mit diesem Trick holt ihr euch sogar täglich über 300.000 EP

Wer die erhöhten EP während der Season noch stärker nutzen möchte, kann das Leveln mit Freunden sogar auf die Spitze treiben. So suchen sich immer wieder Trainer allein zu diesem Zweck neue Freunde, steigen mit diesen aber gar nicht sonderlich weit im Level auf, sondern nur bis zum Status Guter Freund , den ihr ja bereits nach einer Interaktion erreicht.

Auf diese Weise könntet ihr täglich neue Freunde hinzufügen und somit 40 mögliche Pakete am Tag öffnen. Macht das am besten abends zu einer festen Zeit hintereinander weg und unter Verwendung eines Glücks-Ei. Auf diese Weise könntet ihr euch 360.000 EP am Tag sichern. Am nächsten Tag wiederholt ihr das Vorgehen dann mit 40 neuen Freunden.

Auf die komplette Season würdet ihr somit auf ganze 32.760.000 EP kommen. Das entspricht etwas mehr, als der benötigten EP-Zahl auf dem Weg von Level 0 bis Level 41. Der Nachteil ist jedoch, dass ihr darüber keine dauerhaften Freundschaften mit anderen Spielern schließt. Außerdem ist es recht aufwendig und mit viel Klicken verbunden.

Werdet ihr den Bonus nutzen? Und wie werdet ihr vorgehen? Verratet es uns doch gern in den Kommentaren!

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir zeigen euch alle Events im September und welche sich lohnen.