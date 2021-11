Hört auf in Pokémon GO Geschenke zu öffnen, ohne darüber nachzudenken

Trainer haben in Pokémon GO die Möglichkeit durch das Öffnen von Geschenken miteinander zu interagieren. Doch häufig werden diese unüberlegt geöffnet, was zu viel Diskussion führt. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi Korittke findet das ebenfalls doof und erklärt euch, warum.

Um was für Geschenke geht es? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit euch mit anderen Spielern anzufreunden und euch gegenseitig Geschenke zu senden. Öffnet einer der beiden Trainer sein Geschenk, dann wertet das Spiel dies als Interaktion.

So eine Interaktion ist für euch von großem Vorteil, denn dadurch steigt ihr im Freundschaftslevel oder könnt als Beste Freunde zu Glücksfreunden werden. Deswegen ist es wichtig, dass ihr regelmäßig zusammen spielt. Aber gerade das Öffnen von Geschenken führt immer wieder zu Konflikten bei Trainern.

Gibt es weitere Möglichkeiten für eine Interaktion? Ja, neben Geschenken erhöhen auch gemeinsame Kämpfe gegeneinander oder gegen einen Raid-Boss sowie das Tauschen von Pokémon euer Freundschaftslevel und sorgen für eine Interaktion.

Darum verursachen Geschenke Konflikte

Jeder Trainer freut sich darüber, dass er mit seinen Freunden interagiert und so die Chance auf den nächsten Freundschaftslevelaufstieg oder sogar auf den Glücks-Freunde-Status hat. Deshalb gehört das Verschicken und Öffnen von Geschenken zum täglichen Ablauf vieler Spieler.

Allerdings führt auch gerade das immer wieder zu Diskussionen. Grund dafür ist die tägliche Interaktion. Man kann zwar jeden Tag beliebig oft mit anderen Trainern interagieren, allerdings wertet Niantic immer nur die erste Aktion zweier Spieler als sogenannte “tägliche Interaktion”.

Habt ihr also an einem Tag bereits mit einem anderen Trainern zusammengespielt, sei es durch einen gemeinsamen Kampf, einen Tausch oder das Öffnen eines Paketes, erhöht jede weitere Interaktion euren Freunde-Status an diesem Tag nicht weiter.

Aus diesem Grund sind viele Trainer der Meinung, dass es sinnvoller wäre, sich dann die Geschenke aufzusparen und am nächsten Tag zu öffnen.

Geschenk eines anderen Trainers

Achtet auf die tägliche Interaktion

Ich spiele nun seit mehr als 2 Jahren täglich Pokémon GO und auch ich habe diese Situation schon unzählige Male erlebt. Und auch ich gehöre zu den Trainern, die sich teilweise über das unüberlegte Öffnen der Geschenke ärgern.

Das liegt vor allem daran, dass ich eine Vielzahl an Trainern in meiner Freundesliste habe, mit denen ich am liebsten täglich interagieren würde. Allerdings ist das aufgrund von Beschränkungen, wie dem Limit beim Öffnen von Geschenken, nicht immer so einfach und bedarf einer guten Planung.

Habe ich also bereits eine Aktion mit einem anderen Trainer gehabt, dann erwarte ich vom anderen Trainer, dass er mein Geschenk bis zum nächsten Tag aufspart. So kann dann die nächste tägliche Interaktion erfolgen. Allerdings erlebe ich immer wieder das Gegenteil. Ich verschicke ein Paket an einen befreundeten Spieler und wenige Minuten später hat er es geöffnet.

Darum finde ich das unüberlegte Öffnen von Paketen nervig

Doch was ist so schlimm daran, dass der andere mein Paket geöffnet hat? Grundsätzlich ist es erstmal nicht schlimm, dass dieses Paket geöffnet wurde. Das kann ja einfach mal passieren. Und sofern an dem Tag noch keine Interaktion stattgefunden hat, bin ich sogar glücklich, weil wir im Freundschaftslevel steigen.

Problematisch ist dieses Handeln aus meiner Sicht wiederum, wenn an dem Tag bereits gemeinsam gespielt wurde und es darüber hinaus nicht nur bei einem, sondern gleich mehreren Trainern geschieht.

Dann bedeutet das nämlich für mich und die jeweils betroffen Spieler nun einen deutlich größeren Aufwand für den Folgetag, denn im besten Fall sollte auch dann wieder ein gemeinsames Zusammenspiel erfolgen.

Was für einen Aufwand bedeutet das für mich?

Also fasse ich noch einmal zusammen: Das Geschenk, was für den Folgetag gedacht war, wurde nun durch meinen befreundeten Trainer geöffnet. Deshalb benötige ich also entweder am nächsten Tag ein neues Geschenk, öffne das Geschenk dieses Freundes oder führe eine andere gemeinsame Aktion mit diesem Spieler durch.

Geschenk öffnen: Entscheide ich mich dazu, sein Geschenk zu öffnen, dann muss ich dafür ein Paket eines anderen Trainers unbeachtet lassen, da mein Limit zu schnell erreicht wird.

Neues Paket senden: Für das Zusenden eines neuen Geschenks meinerseits muss am nächsten Tag eine zusätzliche Anzahl an Paketen gesammelt werden, damit ich diese Freunde zu den geplanten ebenfalls mit Geschenken versorgen kann.

Auch wenn ich das Glück habe in der Nähe Arenen und PokéStops zu haben, können aber vor allem Spieler im ländlichen Gebiet schnell an ihre Grenzen kommen. Denn gleichzeitig können immer nur maximal 20 Päckchen im Item-Beutel liegen. Erst wenn diese aufgebraucht sind, kann man sich Neue organisieren.

Weitere Alternativen: Kommen also beide Alternativen nicht infrage, dann kann man für eine tägliche Interaktion also nur noch gemeinsam kämpfen oder tauschen. Dabei gestaltet sich aber vor allem die Entfernungen zu anderen Trainern und die fehlende Möglichkeit von Absprachen innerhalb des Spiels als besondere Schwierigkeit.

Dadurch kann es schnell dazu kommen, dass dann gar keine Interaktion stattfindet. Aus diesem Grund ist meine Bitte:

Achtet erst auf die tägliche Interaktion und öffnet dann eure Pakete! Franzi Korittke, MeinMMO-Autorin

So erkennt ihr die tägliche Interaktion

Bei Gesprächen mit anderen Trainern und auch mit Blick in die sozialen Netzwerke, wird mir immer wieder deutlich, dass viele Spieler gar nicht wissen, woran sie eine stattgefundene tägliche Interaktion erkennen. Aus diesem Grund haben wir euch diese nachfolgend zusammengefasst.

Um die tägliche Interaktion zu erkennen, müsst ihr zunächst eure Freundesliste in Pokémon GO öffnen. Dort werden euch eure Freunde je nach gewünschter Sortierung untereinander aufgelistet. Wie ihr im nachfolgenden Bild sehen könnt, ist das Bild des jeweiligen Avatars in einem runden Kreis dargestellt.

Hat an diesem Tag bereits eine gemeinsame Interaktion stattgefunden, dann erscheint um diesen Kreis ein leichter, hellblauer Schein. Hattet ihr noch keine Aktion, dann ist dieser Schein nicht zu finden.

Keine Interaktion (links) und erfolgte Interaktion (rechts)

Wozu ist es wichtig das zu wissen?

Tägliche Interaktionen: Zum einen hilft euch diese Information im täglichen Miteinander anderer Trainer. So seht ihr auf einen Blick, ob an diesem Tag bereits eine Interaktion stattgefunden hat und könnt in diesem Fall euer Geschenk für den Folgetag aufheben. Ist noch ein Zusammenspiel erforderlich, dann könnt ihr das Geschenk bedenkenlos öffnen.

Freundschaftslevelaufstieg: Aber auch für die Levelaufstiege ist dieses Wissen hilfreich. Wollt ihr euch nämlich ein Glücksei setzen, um euch besonders viele EP zu sichern, dann sollte ein Aufstieg auch funktionieren.

Hat der andere Trainer nämlich kurz zuvor erst ein Paket geöffnet, dann steht bei euch trotzdem “Wenn ihr noch 1 Tag länger zusammen spielt dann werdet ihr …”. Ein Aufstieg ist allerdings erst am nächsten Tag möglich, da immer nur eine Aktion am Tag gewertet wird. Im schlimmsten Fall setzt ihr also euer Glücksei zu früh und habt dieses kostbare Item verschenkt.

Ein Blick auf den täglichen Interaktion-Status lohnt sich also und vermeidet darüber hinaus Konflikte mit anderen Trainern.

Achtet ihr immer darauf, ob bereits eine tägliche Interaktion stattgefunden hat, bevor ihr die Pakete von Freunden öffnet? Oder nutzt ihr andere Möglichkeiten, um mit anderen Trainern im Freundschaftslevel zu steigen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Ihr seid noch auf der Suche nach Trainern für gemeinsame Interaktionen im Spiel. Wir haben euch zusammengefasst wie ihr neue Freunde für Pokémon GO findet.