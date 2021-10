Alle Termine für Raid-Stunden und neue Bosse im November 2021 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch, wann welcher Boss in Stufe-5-Raids und Mega-Raids kommt. So seid ihr ideal für den Monat vorbereitet.

Um was geht es? Jeden Mittwoch starten in Pokémon GO Raid-Stunden. Eine Stunde lang finden dann in ausgewählten Arenen Stufe-5-Raids statt. Bereits im Vorfeld kündigt Niantic die Bosse an, die euch während der Events erwarten.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die nächsten Raid-Stunden und mit welchen Kontern ihr euch darauf vorbereitet. Dazu zeigen wir auch die Wechsel der Mega-Raids.

Raid-Stunden und Bosse im November 2021

Merkt euch diese Termine für Raid-Stunden:

Datum Boss(e) 3. November Darkrai 10. November Kobalium,

Terrakium

und Viridium 17. November Cresselia 24. November Cresselia

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Datum Bosse Bis 5. November Darkrai (Stufe 5) Bis 5. November Mega-Absol 5. November

bis

16. November Kobalium (Stufe 5)

Terrakium (Stufe 5)

Viridium (Stufe 5) 5. November

bis

16. November Mega-Voltenso 16. November

bis

1. Dezember Cresselia (Stufe 5) 16. November

bis

1. Dezember Mega-Schlapor

Die besten Konter für November-Raids – Nutzt diese Angreifer

Darkrai ist noch bis zum 5. November in Raids

Darkrai: Darkrai könnt ihr schon seit Oktober in Pokémon GO bekämpfen. Es ist anfällig gegen die Typen Kampf, Fee und Käfer. Klar also, dass Kämpfer wie Meistagrif, Lucario oder Machomei bei den Kontern ganz weit oben stehen.

In unserem Konter-Guide zu Darkrai in Pokémon GO zeigen wir euch die besten Angreifer.

Kobalium findet ihr vom 5. November bis 16. November in Raids

Kobalium: Kobalium gehört zu den Typen Stahl und Kampf. Deshalb sind Angriffe der Typen Feuer, Kampf und Boden effektiv gegen den Boss. Zu den stärksten Angreifern zählen Reshiram, Lucario und Meistagrif.

In unserem Konter-Guide zu Kobalium in Pokémon GO zeigen wir euch die besten Angreifer.

Terrakium findet ihr vom 5. November bis 16. November in Raids

Terrakium: Der Raidboss Terrakium gehört zu den Typen Kampf und Gestein. Daraus bilden sich viele Schwächen. Mit Angreifern der Typen Kampf, Boden, Stahl, Wasser, Pflanze, Psycho und Fee seid ihr effektiv im Kampf. Zu den besten Angreifern zählen Crypto-Mewtu, Crypto-Metagross und Crypto-Sumpex.

In unserem Konter-Guide zu Terrakium in Pokémon GO zeigen wir euch die besten Angreifer.

Viridium findet ihr vom 5. November bis 16. November in Raids

Viridium: Kämpft ihr gegen Viridium, habt ihr einen Raidboss mit den Typen Kampf und Pflanze vor euch. Es ist deshalb besonders empfindlich gegen Flug-Angriffe und auch empfindlich gegen Gift, Feuer, Psycho, Eis und Fee. Die Top-Angreifer in diesem Raid sind Crypto-Lavados, Mega-Tauboss und Crypto-Kramshef.

In unserem Konter-Guide zu Viridium in Pokémon GO zeigen wir euch die besten Angreifer.

Cresselia findet ihr vom 16. November bis 1. Dezember in Raids

Cresselia: Ab Mitte November könnt ihr gegen Cresselia antreten. Es gehört zum Typ Psycho und ist deshalb anfällig gegen Angriffe der Typen Käfer, Geist und Unlicht. Die Top-Angreifer sind Mega-Gengar, Mega-Hundemon und Crypto-Snibunna.

In unserem Konter-Guide zu Cresselia in Pokémon GO zeigen wir euch die besten Angreifer.

Konter für die Mega-Raids im November 2021

Mega-Absol: Ihr findet Mega-Absol noch bis zum 5. November in den Raids. Es gehört zum Typ Unlicht und ist anfällig gegen Angriffe von Typ Kampf, Käfer und Fee. Nutzt im Raid Angreifer wie Crypto-Machomei, Crypto-Hariyama, Lucario, Meistagrif oder Crypto Guardevoir.

Mega-Voltenso: Vom 5. November bis 16. November trefft ihr in Mega-Raids auf Voltenso. Es gehört zum Typ Elektro und ist anfällig gegen Boden-Pokémon. Setzt Angreifer wie Knakrack, Rihornior, Demeteros in der Tiergeistform, Goudon oder Crypto-Mewtu ein.

Mega-Schlapor: Diese Mega-Raids findet ihr vom 16. November bis zum 1. Dezember. Mega-Schlapor gehört zu den Typen Normal und Kampf und ist deshalb anfällig gegen Kampf, Flug, Psycho und Fee. Setzt auf Angreifer wie Crypto-Mewtu, Crypto-Metagross, Crypto-Lavados, Crypto-Simsala oder Hoopa.

Viele Trainer finden, dass die Raids in Pokémon GO zwar gut sind, aber einige Attacken zu hell. Als Lösung wünscht man sich einen Modus, der die Farben dunkler gestaltet. Ein Trainer zeigt sein Konzept für einen Dark Mode in Pokémon GO. So cool kann das Spiel in “dunkel” aussehen.