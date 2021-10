Ihr kennt Pokémon GO als ein buntes und helles Spiel. Doch schon seit langer Zeit fordern Spieler eine Einstellung für einen Dark Mode. Wie das aussehen könnte, zeigt ein Trainer auf reddit.

Worum geht es? Viele Apps auf euren Smartphones und Tablets haben bereits eine Option dafür, im Dark Mode dargestellt zu werden. Auch unsere Seite MeinMMO könnt ihr im Dark Mode ansehen.

Das bekannte Design weicht dann einem dunkleren Aussehen und verzichtet auf viele grelle Farben und einige weiße Darstellungen. Ein reddit-Nutzer teilte in der Community seinen Vorschlag, wie so ein dunkles Design für Pokémon GO aussehen könnt und erhält viel Zuspruch von den Trainern. Selbst Niantic machte der Spieler auf das Design aufmerksam.

“Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, das wäre echt”

So sieht das aus: Auf reddit schreibt HukThe1ST, dass es in Vergangenheit schon viele Diskussionen um einen Dark Mode für Pokémon GO gab. In seinem Thread erklärt der Nutzer, dass so ein Dunkler Modus sich positiv auf euren Akku auswirken würde, da die dunkleren Farben nicht so viel Leistung ziehen.

Außerdem wäre es für eure Augen viel angenehmer, wenn ihr Pokémon GO in einer dunklen Umgebung oder nachts spielt. “Ich frage mich, warum sie das [einen Dark Mode] bis heute noch nicht eingebaut haben […]”, schreibt HukThe1ST. Aus diesen Gründen entschied sich der User so einen Modus aus Fan-Sicht zu bauen und teilt das Konzept mit den Spielern.

Wie kommt das bei den Spielern an? Auf reddit erreicht der Thread mit über 1.100 Upvotes und 80 Kommentaren Aufmerksamkeit. Viele Spieler sind sich einig, dass Pokémon GO genau so ein dunkler Modus fehlt. Sie können auch nicht verstehen, warum es das bisher noch nicht gibt.

“Wäre toll, nicht regelmäßig eine Blendgranate vom Spiel abzukriegen”, schreibt nightdrive82

“Ich denke, eine Option für den dunklen Modus wäre großartig. Ich denke, dein Mockup könnte für einen besseren Kontrast mit dem Text optimiert werden, da es schwer zu sehen ist. Aber der dunkle Hintergrund ist schön. Es wäre auch schön, wenn die Schaltflächen einen dunkleren Farbverlauf mit weißem Text hätten”, schreibt schwizzlers

“Ich dachte zuerst, das wäre echt und habe mich so gefreut! Ich wünschte auch, sie hätten eine Option, um das Blinken beim Umschalten der Bildschirme abzuschalten – helles Blinken kann bei mir Migräne auslösen und ich muss manchmal die Augen schließen, um es zu vermeiden”, bemerkt JeMangeCrayons.

Was sagt Niantic? Seinen Vorschlag für den Dark Mode schickte HukThe1ST beim Support von Pokémon GO mit Bild ein. Er nannte dem Support-Mitarbeiter die Vorteile, die ein Dunkler Modus für das Spiel bringen würde.

Also Antwort schrieb der Support: “Hallo Trainer, danke, dass du den Pokémon-GO-Support kontaktierst und deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich werde dein Feedback mit unserem Team teilen, um Pokémon GO weiter zu verbessern. […].

Nun hoffen die Spieler, dass es wirklich bald einen Dunklen Modus für das Spiel gibt, der entspannter für die Augen ist. Wünscht ihr euch auch so einen Dark Mode?

An anderer Stelle sind Trainer gerade sauer auf Niantic. Denn die Ankündigung für den Forschungsdurchbruch im November ist für viele “ein neuer Tiefpunkt”.