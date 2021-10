Pokémon GO: Darkrai Konter-Guide – Beste Angreifer gegen den Raid-Boss

Wir zeigen euch die besten Konter gegen Darkrai in Pokémon GO. Der legendäre Boss ist zum Halloween-Event im Oktober zurück im Spiel und in Raids der Stufe 5 zu finden. Mit den aufgezählten Angreifern gewinnt ihr den Kampf.

Wie lange bleibt Darkrai? Ihr findet Darkrai seit dem 22. Oktober um 10:00 Uhr in Pokémon GO. Als Raidboss bleibt es bis zum 5. November um 10:00 Uhr im Spiel. Darkrai erlernt in diesem Zeitraum zum ersten Mal die Attacke Matschbombe.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Darkrai, damit ihr die Raids gewinnt.

Darkrai Konter-Guide (Stand Oktober 2021)

Die besten Konter:

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre Machomei mit Konter und Wuchtschlag Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Zacian mit Ruckzuckhieb und Knuddler Skaraborn mit Konter und Vielender Togekiss mit Charme und Zauberschein Kapilz mit Konter und Wuchtschlag Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag Lauchzelot mit Konter und Nahkampf Guardevoir mit Charme und Zauberschein Genesect mit Zornklinge und Kreuzschere Lohgock mit Konter und Fokusstoß Granbull mit Charme und Knuddler Regigigas mit Kraftreserve und Gigastoß Feelinara mit Charme und Zauberschein Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Kraftkollos Kobalium mit Metallklaue und Sanctoklinge

Die Schwächen: Darkrai gehört zum Typ Unlicht und ist anfällig gegen Fee, Käfer und Kampf. Setzt bei diesem Raidboss vor allem auf Kampf-Angreifer, wenn ihr richtig viel Schaden verteilen wollt.

Wie viele Trainer braucht man? Zur Sicherheit solltet ihr mindestens drei Trainer nutzen, die die Top-Konter besitzen und deren Pokémon mindestens Level 40 erreicht haben. Es empfiehlt sich bei schwächeren Pokémon mehr Trainer für den Kampf einzusetzen. So spart ihr Zeit und könnt bei Events wie Raid-Stunden mehr Raids in der Event-Zeit absolvieren.

Gibt es Shiny Darkrai? Ja, in Pokémon GO könnt ihr mit Glück auf die schillernde Form von Darkrai treffen.

Die optischen Unterschiede zur Shiny-Version sind deutlich zu erkennen. Der Kranz verändert sich von orange zu einem pink und der Körper ist eher lila als schwarz.

Wer also auf der Suche nach einer schillernden Version ist, der sollte nun fleißig raiden. Außerdem steht am 30. und 31. Oktober noch ein besonderes Raid-Wochenende an, bei denen ihr viele Raids mit Darkrai und Mega-Absol abschließen könnt.

Wie sieht euer Raid-Team gegen Darkrai aus? Schreibt uns eure Angreifer doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.