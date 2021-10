Spieler in Pokémon GO gruseln sich vorm „Albtraum Pikachu”-PokéStop

In Pokémon GO sind spannende Orte in der echten Welt als PokéStops gekennzeichnet. Das können wichtige Gebäude, Parks, Kunstwerke oder Hinweisschilder sein. Ein Stop macht gerade in der Community von Pokémon GO die Runde. Das Albtraum Pikachu.

Warum macht der Stop die Runde? In Pokémon GO gehört es zu den Haupt-Aufgaben, verschiedene PokéStops oder Arenen zu besuchen und dessen Fotoscheibe zu drehen. Dadurch erhält man Items wie Bälle, Tränke, Eier und manchmal auch ein Geschenk. Dieses Geschenk kann man nicht selbst öffnen, sondern nur an Freunde senden.

Freunde sehen dann beim Öffnen des Geschenks die Fotoscheibe mit einem Bild von dem Stop. Das Bild von einem Stop in Australien ist mit “Albtraum Pikachu” betitelt und macht seinem Namen alle Ehre.

“Voldemort, der mit Pikachu fusionierte”

Das zeigt das Geschenk: Auf reddit veröffentlichte GlitchingNO einen Screenshot eines Geschenks, das er in Pokémon GO erhielt. Das Geschenk kommt aus Australien und zeigt ein Münz-Fahrgeschäft in der Optik eines Pikachu. Allerdings kommt die Optik bei vielen Trainern eher “gruselig” als “süß” an.

Das kleine Pikachu, das in den Spielen des Franchises agil und sportlich wirkt, zeigt sich auf dem Screenshot etwas “außer Form”.

In den Kommentaren machen sich viele Trainer über die Optik des Pikachu lustig und scherzen “Es wird euch in euren Träumen jagen”. Nutzer AngelDragongem schreibt “Voldemort fusionierte mit Pikachu”

Nutzer BrowniesWithNoNuts erwähnt, dass es diese Art von Fahrgeschäft wohl häufiger gibt. Wenn man bei Google nach “Pikachu Coin Ride” sucht, dann findet man weitere, ähnliche Geräte mit dieser Optik.

Einige andere Trainer sagen, dass sie die Teile schon in echt gesehen haben und daran vorbeigingen.

Habt ihr auch schon solche skurrilen PokéStops gesehen, die besonders schön oder hässlich waren? Dann berichtet uns doch davon hier auf MeinMMO in den Kommentaren.