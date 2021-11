Pokémon GO: Kobalium Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021

Lohnen sich Kobalium-Raids? Das Monster wird in der Meta von Pokémon GO keine große Rolle spielen. Als Kampf-Angreifer hat es keine Sofort-Attacke und als Stahl-Angreifer hat es zu starke Konkurrenz. Metagross und Dialga bleiben die besten Angreifer von diesem Typen .

Gibt es Kobalium als Shiny? Ja, Kobalium könnt ihr mit etwas Glück auch in seiner schillernden Variante treffen. Ihr erkennt es am dunkelblauen Körper und den grünen Hörnern und Flügeln.

Kobalium wird als nächster legendärer Raid in Pokémon GO zu finden sein. In unserem Konter-Guide zeigen wir euch die besten Pokémon gegen Kobalium.

