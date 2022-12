Pokémon GO: „Etwas Außergewöhnliches“ mit Keldeo – Inhalte der Spezialforschung

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

*Hinweis: Mit den Team-Anführern sind Blanche, Candela und Spark gemeint. Nicht Team GO Rocket. Ihr findet sie, wenn ihr im Menü zu „Kämpfe“ navigiert und dort nach ganz unten scrollt. In welcher Liga ihr antretet, ist egal.

Um die Forschung zu aktivieren, müsst ihr euch einmalig zwischen Samstag (10. Dezember) um 10:00 Uhr und Sonntag (11. Dezember) um 20:00 Uhr Ortszeit bei Pokémon GO einloggen. Mit dem Abschluss der Forschung könnt ihr euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. In der Übersicht hier seht ihr alle Inhalte.

Die Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“ beschert euch eine Begegnung mit Keldeo in Pokémon GO . Dazu gibt es verschiedene Items. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen.

