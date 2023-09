Pokémon GO ändert in der letzten Minute doch noch einen Bonus für die neue Season

Heute startet in Pokémon GO die neue Season, die euch wieder verschiedene Spawns und Boni bringt. Doch ein Bonus hat in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt und wurde nun geändert. Welcher das ist und was euch in den kommenden Wochen stattdessen erwartet, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Season geht es? Heute, am 01. September 2023, steht in Pokémon GO wieder ein Season-Wechsel an. So erwartet euch ab 10:00 Uhr Ortszeit die Season Reichlich Abenteuer , bei der zum Start vor allem die Monster aus der Paldea-Region im Mittelpunkt stehen werden.

Und auch ein paar Boni werden wieder aktiv sein und euch über die kommenden 3 Monate im Spiel begleiten. Diese drehen sich dieses Mal um Interaktionen mit euren Freunden. Doch einer dieser Boni sorgte in den letzten Tagen für jede Menge Aufsehen in der Community und wurde nun schließlich geändert. Nachfolgend erklären wir euch, worum es dabei geht.

Einen ersten Einblick in die neue Season seht ihr im nachfolgenden Video:

Bonus ließ euch scheinbar weniger Geschenke schicken

Um welchen Bonus geht es? Auf den ersten Blick sahen die Boni für die kommenden Monate gar nicht so schlecht aus, denn ihr erhaltet mehr EP beim Freundeslevelaufstieg, macht gemeinsam mit Freunden im Raid mehr Schaden und könnt täglich mehr Geschenke öffnen.

Doch ein Bonus machte die Trainer in den vergangenen Tagen stutzig, denn er brachte ihnen keinen Vorteil. Neben den genannten Inhalten solltet ihr nämlich nur noch 40 Geschenke verschicken können. Das wäre eine ziemliche Verschlechterung gewesen, denn aktuell liegt das Limit bei 100 Stück am Tag.

So konnte man bis gestern Nachmittag noch folgende Ankündigung im Blog von Pokémon GO finden:

Ankündigung der Boni (Stand: 31.08.2023, 15:45 Uhr)

Niantic passt Bonus kurz vor dem Season-Start an

Neuer Bonus zur Season aktiv: Offensichtlich hat es sich bei diesem Bonus um einen Fehler gehandelt, auf den die Entwickler von Pokémon GO inzwischen aufmerksam geworden sind. Der Bonus wurde nämlich kurz vor dem Start der neuen Season nochmal angepasst.

Das Limit für das Verschicken von Geschenken wurde somit entfernt und ein neuer Bonus in der Season-Übersicht im Pokémon GO-Blog hinzugefügt. Wie einige Trainer bereits in den sozialen Netzwerken vermutet hatte, wurde nun das Limit für Geschenke erhöht, die ihr gleichzeitig im Item-Beutel halten könnt.

Diese liegt während der gesamten Season somit bei 40 Geschenken. Das sind also 20 mehr als zuvor.

Neuer Boni (Stand: 01.09.2023 um 09:25 Uhr)

Trainer sind glücklich über Änderung: Der fehlerhafte Bonus sorgt zuvor in der Community für ordentlich Aufsehen. Während einige sich über die starke Begrenzung aufregten, konnten es viele nicht glauben, dass Niantic wirklich den Versandt der Geschenke so heftig limitiert und vermuteten deshalb dahinter einen Fehler. So konnte man folgendes in den Kommentaren auf Reddit lesen:

MerdidorX: Es handelt sich wahrscheinlich um einen Fehler. Meinen sie damit, dass man 40 Geschenke im Item-Beutel aufbewahren kann? Derzeit können wir täglich 100 Geschenke verschicken.

lmaondshruwkqn: Ich glaube, es handelt sich um einen Irrtum. Ich nehme an, sie meinen, dass man 40 Geschenke auf einmal aufbewahren kann, denn auch jetzt kann man täglich mehr als 40 Geschenke verschicken.

Inzwischen können die Trainer aber endlich wieder aufatmen, denn ihre Vermutung hat sich offensichtlich bestätigt. Und der neue Bonus ist für viele nun auch tatsächlich eine Erleichterung im Spiel (via reddit.com):

annetea: Ok, jetzt, wo ich den Bonus kenne, bin ich sehr zufrieden. Ich verschicke viele Geschenke an einem Tag, und morgens, wenn ich den größten Teil des Versands erledige, ist es schön, wenn ich mehr davon speichern kann.

yourfavoriteweeb: Ehrlich gesagt bin ich sehr froh darüber. Ich habe erst vor kurzem wieder angefangen, also war es schwierig, mit 100+ lokalen Freunden Fortschritte auf dem Weg zu besten Freunden zu machen, da die Obergrenze bei 20 Geschenke halten/30 Geschenke öffnen liegt.

Wie kommen die anderen Boni an? Vor allem die erhöhten EP beim Freundeslevelaufstieg freuen die Spieler. Hierbei lohnt es sich nämlich diese Aufstiege zu sammeln und dann zu einem festen Zeitpunkt gleich mehrere, in Kombination mit einem Glücks-Ei, durchzuführen. Dadurch kann man richtig viele EP auf dem Weg zu Level 50 sammeln.

Darüber hinaus sind einige Trainer aber auch traurig, dass sie nun keine garantierten XL-Bonbons mehr beim Tauschen bekommen. Diesen Bonus hätten sie sich auch in der neuen Season gewünscht.

Wie gefallen euch die Boni der neuen Season? Seid ihr froh, dass es doch kein Limit beim Versenden von Geschenken gibt? Oder nutzt ihr diese Funktion eher weniger? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die kommenden Wochen halten einiges in Pokémon GO für euch bereit. Wir zeigen euch alle Events im September 2023 und welche sich lohnen.