Pokémon GO: Goldene PokéStops sind zurück – Was sie bedeuten und wie ihr sie nutzen könnt

In Pokémon GO könnt ihr im Moment wieder goldene PokéStops finden. Wir von MeinMMO erklären euch, was es damit auf sich hat und wie ihr sie nutzen könnt.

Um welche PokéStops geht es? Schaut man sich aktuell auf der Karte von Pokémon GO um, dann kann man gelegentlich den einen oder anderen goldenen PokéStop in seiner Nähe entdecken. Doch was haben diese zu bedeuten und wie könnt ihr sie nutzen? Das haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Was sind goldene PokéStops überhaupt?

Warum tauchen die Stops auf? In Pokémon GO erstrahlen seit dem Start des Events Ein Paldea-Abenteuer hin und wieder PokéStops golden. Dabei handelt es sich um einen besonderen Bonus, den ihr im Rahmen des aktuellen Events erhaltet.

Die Stops stehen nämlich in einer direkten Verbindung zur Paldea-Region, die gerade thematisiert wird. So ist das kleine Geist-Pokémon Gierspenst (Wanderform) auf der Suche nach goldenen Münzen, die es mit eurer Hilfe an den goldenen PokéStops finden möchte.

Aufgrund des Releases von Pokémon Karmesin und Purpur für die Nintendo Switch konnte man bereits im November 2022, nach dem C-Day Classic mit Dratini, goldene PokéStops im Spiel finden und wurde sogar von Gierspenst verfolgt. Nun sind die besonderen PokéStops zurück und bringen euch auch wieder einige Belohnungen.

Ist immer der gleiche Stop golden? Nein, die PokéStops werden zufällig für eine gewisse Zeit golden und nehmen dann wieder ihre blaue Farbe an. Sie wechseln also, weshalb auch in eurer Nähe für kurze Zeit ein goldener PokéStop auftauchen kann. Aufgrund ihrer auffälligen Farbe könnt ihr sie außerdem schon von weiten sehen.

Bleiben die Stops dauerhaft im Spiel? Nein, die goldenen PokéStops bleiben nach aktuellen Informationen nur für die Zeit des Paldea-Events und des im Anschluss stattfindenden Events Hyperbonus: Paldea . Sie verschwinden somit am 15. September 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit auch schon wieder und lassen sich dann nur mit Hilfe von goldenen Lockmodulen umfärben.

Bekommt man Gierspenst und goldene Münzen aus den Stops?

Was bekommt man an den goldenen PokéStops? Habt ihr einen goldenen Stop entdeckt, dann solltet ihr diesen auf jeden Fall drehen. Mit etwas Glück könnt ihr euch nämlich darüber goldene Münzen für Gierspenst sichern.

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, eine ganze Reihe an Items zu erhalten. Es ist also eine gute Chance, um euren Vorrat an Bällen, Beeren, Tränken und Belebern nach dem globalen GO Fest wieder aufzufüllen.

Sind die goldenen Münzen wichtig? Ja, diese benötigt ihr, um Gierspenst zu Monetigo entwickeln zu können. Dafür werden jedoch jede Menge davon gebraucht, 999 um genau zu sein, weshalb ihr die Chance auf Münzen auf keinen Fall verpassen solltet. Monetigo besitzt zudem einen starken Angriff und sichert sich so einen Platz unter den besten Geist-Angreifern in Pokémon GO.

Kann man Gierspenst dort fangen? Nein, an den goldenen PokéStops, die aktuell im Spiel spawnen, könnt ihr kein Gierspenst fangen. Das ist nur für Trainer möglich, die ihren Pokémon-GO-Account mit den entsprechenden Nintendo-Switch-Spielen verbunden haben und somit ein goldenes Lockmodul einsetzen können.

Wie ihr euch ein Gierspenst holen könnt und was ein goldenes Lockmodul ist, haben wir euch im nachfolgenden Beitrag zusammengefasst.

