Pokémon GO: So könnt ihr jetzt ganz einfach fabelhafte Würfe für die Meisterball-Studie sammeln

In Pokémon GO könnt ihr euch durch eine Studie einen zweiten Meisterball sichern, müsst dafür jedoch jede Menge fabelhafte Würfe machen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr das jetzt ganz einfach machen könnt.

Um welche Studie geht es? In Pokémon GO könnt ihr seit dem Start der neuen Season Reichlich Abenteuer eine befristete Studie lösen. Diese ist im Gegensatz zu anderen befristeten Forschungen verhältnismäßig umfangreich und teilweise auch eine Herausforderung für die Trainer.

Doch das Lösen kann sich richtig lohnen, denn am Ende winken euch nicht nur jede Menge EP sondern auch ein zweiter Meisterball. Neben den zu absolvierenden Raids, den Kilometern, die man laufen soll sowie den vielen Eiern, die ausgebrütet werden müssen, haben einige Spieler auch mit den fabelhaften Würfen ihr Problem.

Doch ein neues Monster hilft euch jetzt dabei, diese Würfe zu sammeln. Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst.

Neues Paldea-Pokémon hilft euch bei fabelhaften Würfen

Um welche Aufgabe geht es genau? Um die Befristete Studie: Meisterball beenden zu können, müsst ihr unter anderem 120 fabelhafte Würfe landen. Ob ihr diese als Curveball werft oder ganz normal, ist dabei egal. Doch egal auf welche Weise ihr das Monster fangt, fabelhafte Würfe gehören zu den schwersten Würfen im Spiel, weshalb einige Spieler damit Probleme haben.

Dieses Monster solltet ihr jetzt fangen: Seit dem 05. September läuft in Pokémon GO das Event Ein Paldea-Abenteuer , was sich um die Pokémon der Paldea-Region dreht. Eines dieser neuen Monster ist das kleine Schwein-Pokémon Ferkuli. Und genau dieses solltet ihr in den kommenden Tagen reihenweise fangen.

Das Monster aus der 9. Generation ist euch nämlich nicht nur für euer Ranking im PokéStop-Showcase nützlich, sondern kann euch auch helfen, eure fehlenden fabelhaften Würfe für die Meisterball-Studie zu sammeln.

Warum sollte man ausgerechnet Ferkuli fangen?

Großer Fangkreis: Um ein Pokémon im Spiel mit einem fabelhaften Wurf treffen zu können, muss die Animation des farbigen Teil des Fangkreises möglichst klein sein und ihr müsst genau in dessen Mitte treffen. Das ist besonders schwer, wenn der Kreis des jeweiligen Pokémon generell schon relativ winzig ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Monstern, die aktuell in der Wildnis unterwegs sind, besitzt Ferkuli jedoch einen relativ großen Fangkreis, weshalb dieser auch im Bereich zum fabelhaften Wurf, also bei der kleinsten Ausführung des animierten Kreises, noch deutlich größer ist, als bei anderen Monstern. Aus diesem Grund lässt es sich besonders gut mit fabelhaften Würfen treffen.

Mit Ferkuli könnt ihr fabelhafte Würfe landen

Ruhiges Verhalten: Neben einem großen Fangkreis, ist es aber auch hilfreich, wenn das Monster nicht übermäßig aufgedreht ist und von einer Animation zur nächsten wechselt. Hier gehört Ferkuli auch eher zu den etwas trägeren Kandidaten. Es steht die meiste Zeit einfach ruhig an einer Stelle, weshalb es sich auch für Anfänger besonders gut fangen lässt. Wenn ihr dennoch unsicher seid, könnt ihr aber auch eine Nanabbeere füttern.

Viele Chancen: Darüber hinaus ist es während des Events häufig in der Wildnis zu finden. Durch die befristete Forschung zu Ferkuli, die Sammler-Herausforderungen sowie die Event-Feldforschung Fange 3 Pokémon , könnt ihr euch außerdem noch weitere Exemplare des kleinen Schweinchens sichern.

Weitere Tipps für fabelhafte Würfe

Hilfe durch euren Kumpel: Wenn ihr einen Kumpel mit dem Status Superkumpel oder höher habt, dann unterstützt dieser euch beim Fangen. Werft ihr einen Ball doch einmal ungünstig während einer Animation und der Ball wird durch das Pokémon zurückgeworfen, dann eilt euer Kumpel zur Hilfe und köpft den Ball zurück. Dabei visiert er in der Regel die Mitte des Pokémon an.

Habt ihr zuvor versucht, das Pokémon mit einem fabelhaften Wurf zu treffen, ist es also möglich, dass euer Kumpel den fabelhaften Wurf für euch sichert. Aus diesem Grund solltet ihr auf jeden Fall einen entsprechenden Kumpel ausgewählt haben.

Achtet auf einen großen Fangkreis: Achtet auch bei anderen Pokémon auf einen großen Fangkreis. Ferkuli ist in Pokémon GO nämlich nicht das einzige Monster, das einen großen Fangkreis besitzt. Auch Monster wie Relaxo, Wailmer oder auch viele legendäre Raid-Bosse können auf einen zurückgreifen, weshalb sich auch hier gut fabelhafte Würfe landen lassen. Haltet in den kommenden Wochen also auch nach anderen solcher Monster Ausschau.

Bewahrt Ruhe: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich fabelhafte Würfe vor allem aufgrund von selbstgemachtem Druck verhaue. Ich will diesen Wurf dann viel zu sehr, weshalb ich schließlich Fehler beim Werfen mache. Bleibt also ruhig.

Da die befristete Studie noch bis zum 21. November 2023 um 20:00 Uhr läuft, werden in den kommenden Wochen noch mehr Monster auftauchen, die euch die Gelegenheit auf fabelhafte Würfe geben.

Wie kommt ihr mit den fabelhaften Würfen voran? Habt ihr sie schon erledigt? Oder bereitet euch sowas eher Schwierigkeiten? Und welche Tipps habt ihr für andere Spieler? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Doch nicht alle Trainer halten sich lange an den Aufgaben zur befristeten Studie auf. Ein japanischer Trainer hat die Forschung bereits beendet und eine wichtige Erkenntnis erzielt.