Pokémon GO: Erster Trainer löst Forschung zum 2. Meisterball, zieht wichtige Erkenntnis

In Pokémon GO könnt ihr aktuell eine befristete Studie lösen, um euch einen weiteren Meisterball zu sichern. Nun hat ein Trainer dazu eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Welche das ist, haben wir euch nachfolgend hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Forschung geht es? Zum Start der neuen Season Reichlich Abenteuer hat Niantic in Pokémon GO auch ein neues Forschungsformat eingeführt. Durch eine sogenannte Befristete Studie sollt ihr an seltene Gegenstände gelangen können.

So beinhaltet die aktuelle Studie, die ihr bis zum 21. November 2023 lösen könnt, unter anderem einen zweiten Meisterball. Die Aufgaben sind dabei verhältnismäßig umfangreich und aufwendig, sodass die meisten Trainer zum Lösen eine Weile brauchen werden. Doch ein Trainer hat die Aufgaben binnen weniger Stunden beendet und teilt nun eine wichtige Erkenntnis.

Trainer verrät, wie viele Meisterbälle ihr haben dürft

Welche Erkenntnis wurde gewonnen? Am Freitag, den 01. September 2023, startete um 10:00 Uhr die neue Befristete Studie Meisterball , die sich nahezu über die komplette Season strecken wird. Also eigentlich genügend Zeit, um die Aufgaben in Ruhe zu lösen. Doch das sah ein japanischer Trainer offensichtlich anders und löste die Forschung binnen weniger Stunden.

So teilte der Content-Creator LeekDuck am Samstag über seinen X-Account (ehemals Twitter) mit, dass der Trainer lance918yuu die kompletten Aufgaben zur Studie in kürzester Zeit gelöst hat und damit auch eine wichtige Frage der Community beantwortet hat.

Obwohl er nämlich bereits einen Meisterball in seinem Item-Beutel besaß, konnte er sich den zweiten demnach dennoch sichern. Dazu teilt er ein entsprechendes Video des japanischen Spielers, in dem man das Einlösen der Forschung sowie im Anschluss die beiden Meisterbälle im Item-Beutel sehen kann:

Wieso ist das so wichtig? Normalerweise kann man die meisten Items in Pokémon GO auch in größeren Mengen in seinem Item-Beutel sammeln. Beim Meisterball gab es jedoch immer wieder den Hinweis seitens der Entwickler, wie selten dieser doch ist. Immerhin sichert ihr euch damit einen garantierten Fang.

Aus diesem Grund konnte man vor kurzem auf der Hilfeseite von Niantic noch lesen, dass man nur einen einzigen Meisterball in seiner Aufbewahrung halten kann. Das sorgte in den sozialen Netzwerken, wie im Reddit-Beitrag von mtdrunk247 für jede Menge Aufregung, denn Spieler hatten Bedenken, dass sie ihren Meisterball nun sinnlos verwenden müssen, um sich den nächsten zu holen.

Dieser Hinweis wurde auf der Seite von Niantic jedoch inzwischen angepasst und der Satz Beachte, dass du immer nur einen Meisterball in deinem Beutel aufbewahren kannst entfernt. Demnach handelt es sich wohl auch nicht um einen Fehler und ihr könnt beide Meisterbälle in eurem Item-Beutel sammeln.

Trainer staunen: Das hat jemand in 30 Stunden geschafft?!

Information sorgt für Erleichterung: In der Community sorgt in erster Linie die Erkenntnis, dass man zwei Meisterbälle haben kann, für Erleichterung bei vielen Spielern. Auch wenn sich viele Trainer ein offizielles Statement seitens der Entwickler gewünscht hatten, freuen sie sich über diese Information.

So schreibt unter anderem der Reddit-User iMiind in den Kommentaren (via reddit.com): Danke, endlich hat jemand Niantic die Arbeit abgenommen, dies zu kommunizieren.

Community feiert die Leistung des Trainers: Doch die Erkenntnis ist nicht das Einzige daran, was die Trainer begeistert. Viele können es kaum glauben, wie schnell ein Spieler die umfangreichen Aufgaben zur Befristeten Studie gelöst hat.

Besonders beeindruckend finden sie die gelaufenen 50 Kilometer, 30 ausgebrüteten Eier sowie die 60 gewonnenen Raids, die der Trainer lance918yuu in nicht einmal 2 Tagen erledigt haben muss, um die Forschung zu beenden.

Das sind Aufgaben, mit denen Spieler für gewöhnlich eine Weile zu kämpfen haben. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes dazu lesen:

drfrink85: Oh mein Gott, das hat jemand in 30 Stunden geschafft?!

mormaq: Das Unglaubliche daran sind die 50 km und vielleicht die gleichzeitige Durchführung von 1.000 Fängen und 60 Raids.

ebby-pan: Die 30 Eier sind schlimmer als die 50 km, es sei denn, man gibt eine Menge Geld für Super-Brutmaschinen aus.

PokeballSoHard: 150 Forschungsaufgaben und 60 Raids in 2 Tagen sind eine Herkulesaufgabe.

Wie weit seid ihr bei der befristeten Forschung rund um den Meisterball? Welche Aufgabe macht euch am meisten zu schaffen? Und seid ihr auch erleichtert, dass ihr einen zweiten Meisterball in eurem Item-Beutel sammeln könnt? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

