Wie hilfreich sind die erlösten Edelsteine in Pokémon GO? Trainer zeigt seine Ergebnisse

In Pokémon GO könnt ihr seit ein paar Tagen an Crypto-Raids teilnehmen. Für diese wurden extra neue Items eingeführt, damit ihr die Raid-Bosse besser besiegen könnt. Doch wie nützlich sind die erlösten Edelsteine überhaupt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ein Trainer bei seinen Tests dazu herausgefunden hat.

Um welche Raids geht es? Mit dem Start des Events “Aufsteigende Schatten” feierten auch die neuen Crypto-Raids ihr Debüt im Spiel. Hierzu übernimmt Team GO Rocket die Arenen und ihr habt die Möglichkeit in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gegen Crypto-Raid-Bosse anzutreten.

Doch die Bosse der Level-3-Crypto-Raids sowie Crypto-Mewtu, was ihr am Wochenende in den Level-5-Crypto-Raids findet, bringen eine besondere Herausforderung mit: Sie werden wütend, wenn man sie angreift. Das steigert ihren Angriff und ihre Verteidigung, weshalb sie schwerer zu besiegen sind. Aus diesem Grund sollt ihr fleißig Crypto-Scherben sammeln, um sie zu erlösten Edelsteinen zusammenzusetzen und auf diesem Weg die Monster im Kampf zu bändigen.

Doch was bringen diese neuen Items im Kampf wirklich? Das hat ein Trainer für euch ausprobiert. Seine Ergebnisse haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

So viele erlöste Edelsteine braucht ihr wirklich

Was wurde getestet? Nachdem Niantic die neuen Crypto-Raids veröffentlicht hat und immer wieder auf den Einsatz der speziellen erlösten Edelsteine hinweist, fragen sich viele Trainer, was die neuen Items überhaupt im Kampf bringen. Das wollte auch der Reddit-User HAUSchamp wissen und hat es ausprobiert.

So erklärt er in seinem Beitrag, dass er gemeinsam mit Freunden gegen zwei verschiedene Crypto-Sniebel gekämpft hat. Um vergleichbare Bedingungen zu schaffen, haben sie jeweils den ersten Kampf ohne den Einsatz von erlösten Edelsteinen durchgeführt und kurz vor Schluss abgebrochen, um ihn dann mit Hilfe der speziellen Items erneut zu absolvieren.

Das sind die Ergebnisse seines Tests

Crypto-Raid ohne erlöste Edelsteine: Nachdem sie Crypto-Sniebel zunächst mit schwachen Teams und ohne den Einsatz von erlösten Edelsteinen angegriffen haben, wird deutlich, dass die Raid-Bosse grundsätzlich auch durch den “normalen” Angriff geschwächt werden. Es ist also zumindest bei den Crypto-Raids der Stufe 3 mithilfe von starken Kontern möglich, sie auch ohne den Einsatz von speziellen Items in die Knie zu zwingen.

Einsatz von erlösten Edelsteinen: Im zweiten Durchgang haben die beiden Trainer auf die erlösten Edelsteine gesetzt. Demnach stehen jedem Trainer pro Kampf maximal 5 dieser besonderen Crypto-Items zur Verfügung. Bis sie am linken unteren Bildrand zum Einsatz auftauchen, dauert es jedoch einen Moment. Dabei sollen sie laut HAUSchamp nach ihrer Verwendung aber nicht immer zum Raid-Boss durchdringen.

Ob die erlösten Edelsteine während des Kampfes mehr Schaden beim Gegner machen, kann HAUSchamp nicht mit Sicherheit sagen, allerdings wurden in beiden Kämpfen immer genau 8 davon benötigt, um den Raid zu gewinnen. So erklärt er:

Das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die Anzahl der Edelsteine für die Bändigung 8 beträgt. Meine Teams sind zu schlecht, um etwas Genaues darüber sagen zu können, ob die Edelsteine irgendeinen Einfluss auf den erlittenen oder verursachten Schaden haben, bevor der Boss gebändigt ist. Es schien nicht so, als ob der Boss in den Läufen mit Edelsteinen vor der Bezwingung schneller zu Boden ging, aber das muss jemand mit einem tieferen Wissen über die Raidmechanik als ich testen. HAUSchamp via reddit.com

Einen Einblick in die beiden Kämpfe gibt er in seinem YouTube-Video. Dort stellt er mit Hilfe eines Split-Screen die Raids mit und ohne Verwendung der Items gegenüber. Hierbei ist ebenfalls zu sehen, dass die gesetzten Edelsteine während des Kampfes kaum Einfluss nehmen. Der Fortschrittsbalken beider Kämpfe unterscheidet sich nur minimal.

Dazu schreibt er (via reddit.com): “Mein Freund hatte nur 3 Edelsteine, also hat er den Boss mit dem letzten Edelstein besiegt (ich hatte meine 5 schon verbraucht). Man beachte den Text, der besagt, dass er den Edelstein benutzt hat, gefolgt von ‘Sniebel wurde besiegt’ auf dem rechten Bildschirm.”

Trainer bestätigen Erfahrung und haben Bedenken

Trainer machen ähnliche Beobachtungen: In den Kommentaren unter der Analyse melden sich auch zahlreiche andere Trainer zu Wort und teilen ihre Erfahrungen der letzten Tage. Auch sie konnten während des Raids nur kaum Änderungen im Schaden des Crypto-Raid-Bosses wahrnehmen, wenn ein erlöster Edelstein gesetzt wurde. Der Trainer glencurio bestätigt außerdem ebenfalls, dass nicht immer alle Edelsteine durchdringen und vermutet, dass man nach dessen Einsatz nicht direkt weiter angreifen darf.

So schreibt er zu einem seiner Versuche (via reddit.com): “Ich habe während dieses Raids zweimal versucht, einen erlösten Edelstein zu verwenden, aber er kam nie zum Einsatz (ich begann mit 10 Edelsteinen und hatte danach immer noch alle 10, wobei ich 0 Scherben als Belohnung erhielt). Ich habe danach gelernt, dass ein Angriff die Anwendung des Edelsteins aufhebt, also muss man aufhören anzugreifen.”

Ob dies tatsächlich der Fall ist und welche Auswirkungen das Setzen der erlösten Edelsteine überhaupt hat, kann aktuell aber nur gemutmaßt werden. Eine offizielle Information gibt es hierzu bislang nicht.

Trainer sind entsetzt: “Sieht nicht gut aus für die Mewtu-Raids”

Auch wenn es momentan vorerst nur Crypto-Raids der Stufen 1 und 3 gibt, warten viele Trainer schon gespannt auf das Wochenende. Vom 27. bis 28. Mai übernimmt nämlich das legendäre Pokémon Crypto-Mewtu die Level-5-Crypto-Raids. Auch bei diesen sollen die Spieler auf erlöste Edelsteine setzen. Und gerade das bereitet vielen Trainern nun Sorgen.

Die 5er-Raids sind erfahrungsgemäß nochmal etwas stärker, weshalb man hier vermutlich ordentlich Unterstützung braucht. Doch die kann man sich für diesen Kampf, genau wie bei den 1er- und 3er-Crypto-Raids, ausschließlich vor Ort holen. Ein Spielen per Fern-Raid-Pass ist nämlich nicht möglich. Einige Spieler haben aufgrund der Ergebnisse von HAUSchamps Tests nun Bedenken, dass Mewtu deutlich mehr erlöste Edelsteine braucht. So kann man folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

Teban54: “Wenn die Verwendung von Edelsteinen nichts bewirkt, bis insgesamt 8 von ihnen verbraucht sind, ist das einfach schrecklich. Und das ist nur T3… Man stelle sich T5 vor.”

koolmike: “8 Edelsteine. Das ist eine ziemlich schlechte Designentscheidung. Wenn wir mehr als einen Spieler hätten, bräuchten wir die Edelsteine gar nicht. Zwei Spieler sind mehr als genug, um einen wütenden T3-Schlachtzug zu bewältigen. Ich hoffe, für T5-Schlachtzüge braucht man nicht mehr als das.”

TheTraveller: “Das sieht nicht gut aus für die Mewtwo-Raids an diesem Wochenende. Ich hatte erwartet, dass man mindestens 6 erfahrene Raider braucht, um zu gewinnen, mit anständigen lvl40-Zählern, die Mewtwos Moves kennen und wissen, wie man sein Team entsprechend umstellt. Aber wenn die Edelsteine Mewtwos Angriff und Verteidigung nicht allmählich verringern, werden es wahrscheinlich 8-9 sein, und mit dem Limit von 10 Edelsteinen, die ein Spieler besitzen kann, werden die meisten wahrscheinlich schon nach 2-3 Raids leer sein”

Wie viele Trainer man für den Crypto-Raid-Boss in etwa braucht, hat uns Niantic in einem Interview verraten:

Ob man mehr als 8 erlöste Edelsteine einsetzen muss, um Crypto-Mewtu in die Knie zu zwingen, ist aber bisher nicht offiziell bekannt. Sollte es hierzu weitere Informationen geben, dann erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Erfahrung mit den neuen Raids? Habt ihr auch genau 8 erlöste Edelsteine gebraucht, um den Raid-Boss zu besiegen? Oder habt ihr die Kämpfe ganz ohne die neuen Items absolviert? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

