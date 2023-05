Pokémon GO schenkt euch Promo-Codes für Raid-Edelsteine – So macht ihr mit

Ihr könnt euch jetzt einen Promo-Code für die neuen Raid-Edelsteine bei Pokémon GO sichern. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Twitter-Account.

Was sind das für Codes? Mit Promo-Codes könnt ihr verschiedene Items und andere Inhalte wie Forschungen in Pokémon GO freischalten. Die Codes werden von den Entwicklern geteilt und auf verschiedenen Wegen in den Umlauf gebracht.

Die neuen Promo-Codes sollen euch bei den Crypto-Raids helfen, die jetzt im Spiel aktiv sind. Allerdings werden die Kombinationen nicht einfach für alle Trainer verteilt. Niantic hat sich diesmal für eine Verlosung auf Twitter entschieden.

Erlöste Edelsteine als Gewinn

Wie könnt ihr mitmachen? In einem Tweet vom 22. Mai 2023 schreibt das Team von Pokémon GO, dass sie euch beim Kampf gegen Crypto-Mewtu helfen wollen. Dazu verteilen sie die neuen Erlösten Edelsteine an Trainer.

Damit die Verlosung beginnt, muss der gezeigte Tweet 150.000 Mal retweetet werden. Gerade, am 24. Mai um 10:20 Uhr, wurden bereits 125.000 Retweets erreicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was müsst ihr tun?

PokemonGOApp auf Twitter folgen

Den gezeigten Tweet mit #ShadowRaids retweeten

Abwarten, dass ihr eine Bestätigung erhaltet Diese erfolgt dann als Antwort auf euren Tweet



Niantic erklärt: Sobald das Ziel der Retweets erreicht wurde, werden alle Teilnehmer mit einem Code für Ingame-Items belohnt. Dafür muss der Tweet bis zum 29. Mai 2023 um 09:59 Uhr retweetet werden. Zu den Items, die ihr erhalten könnt, zählen Event-Sticker und Erlöste Edelsteine. Die Edelsteine könnt ihr bei den neuen Crypto-Raids einsetzen.

Die Edelsteine könnt ihr dann nutzen, um die neuen Crypto-Raid-Bosse zu „bändigen“. In der Grafik des Tweets heißt es, dass es „bis zu 4“ Erlöste Edelsteine pro Gewinner geben soll. Wie viele es dann letztendlich werden, bleibt abzuwarten.

Kürzlich gab Niantic bekannt, welche Daten ihr euch in den kommenden Monaten schon mal freihalten könnt:

Die Termine für die Community Days im Juni, Juli und August 2023 stehen fest